Francisco pidió "trabajos dignos y genuinos para la juventud" en el Tedeum de fin de año

Sus dichos fueron durante la celebración de las Vísperas y el Te Deum de acción de gracias de fin de año. Criticó la "lógica del privilegio y los amiguismos" contraria a la "lógica del encuentro".

31 de diciembre

El papa Francisco pidió "trabajos dignos y genuinos para la juventud" durante la celebración de las Vísperas y el Te Deum de acción de gracias de fin de año, en la que criticó la "lógica del privilegio y los amiguismos" contraria a la "lógica del encuentro".

"Hemos creado una cultura que, por un lado, idolatra la juventud queriéndola hacer eterna pero, paradójicamente, hemos condenando a nuestros jóvenes a no tener un espacio de real inserción, ya que lentamente los hemos ido marginando de la vida pública obligándolos a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten proyectarse en un mañana", dijo el Pontífice en la Basílica de San Pedro.

"Hemos privilegiado la especulación en lugar de trabajos dignos y genuinos que les permitan ser protagonistas activos en la vida de nuestra sociedad. Esperamos y les exigimos que sean fermento de futuro, pero los discriminamos y condenamos a golpear puertas que en su gran mayoría están cerradas", criticó en su homilía. Francisco recordó que "se nos pide asumir el compromiso que cada uno tiene, por poco que parezca, de ayudar a nuestros jóvenes a recuperar, aquí en su tierra, en su patria, horizontes concretos de un futuro a construir".

"No nos privemos de la fuerza de sus manos, de sus mentes, de su capacidad de profetizar los sueños de sus mayores. Si queremos apuntar a un futuro que sea digno para ellos, podremos lograrlo sólo apostando por una verdadera inclusión: esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario", agregó en la homilía de las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios.

En su última homilía del año y antes de iniciar mañana 2017 con una misa matutina en la que recordará la Jornada Mundial de la Paz que se celebra en todo el mundo, Francisco agregó que "mirar el pesebre nos desafía a ayudar a nuestros jóvenes para que no se dejen desilusionar frente a nuestras inmadureces y estimularlos a que sean capaces de soñar y de luchar por sus sueños. Capaces de crecer y volverse padres de nuestro pueblo".

"El pesebre nos invita a asumir esta lógica divina. Una lógica que no se centra en el privilegio, en las concesiones ni en los amiguismos; se trata de la lógica del encuentro, de la cercanía y la proximidad. El pesebre nos invita a dejar la lógica de las excepciones para unos y las exclusiones para otros", pidió.

En esa dirección, recordó que "desde varios lados somos tentados para vivir en esta lógica del privilegio que nos aparta apartando, que nos excluye excluyendo, que nos encierra encerrando los sueños y la vida de tantos hermanos nuestros".

Antes de visitar el pesebre que desde el pasado 9 de diciembre ocupa el centro de la Plaza San Pedro, el Pontífice convocó a "asumir nuestro lugar en la historia sin lamentarnos ni amargarnos, sin encerrarnos o evadirnos, sin buscar atajos que nos privilegien".

Mañana el Pontífice encabezará desde las 10 de Roma (6 de Argentina) la Misa con motivo de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y alusiva a la Jornada Mundial de la Paz para la que hace algunas semanas dio a conocer un mensaje en el que clama por la "no violencia" como forma de acción. Luego, celebrará el tradicional Ángelus dominical frente a miles de fieles en la Plaza San Pedro. (Télam)