Fuga de capitales: en el primer semestre alcanzó a U$S 8.640 millones

Corresponde a la formación de activos externos y a la remisión de utilidades y dividendos de las empresas imperialistas. Los datos provienen de un informe elaborado por el CEPA.

9 de agosto

Un informe dado a conocer por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla que "En conjunto la formación de activos externos (FAE) y la remisión de utilidades y dividendos, durante el primer semestre de 2017 suman 8.640 millones de dólares, un monto equivalente al total registrado por estos mismos conceptos para todo el año 2015.".

El CEPA, que recopiló datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), llegó a la conclusión que en el primer semestre del corriente año sigue la tendencia ascendente del fuga de capitales.

Según el informe "Solamente en el primer semestre de 2017 la formación de activos externos alcanzó 7.677 millones de dólares (egresos netos de ingresos), aumentando en un 28% el ritmo de salida registrado en el mismo semestre del año anterior y más que duplicando los niveles de salida en relación con el primer semestre del año 2015, con un aumento del 152%.".

Los egresos de divisas mensuales pasaron de ser menores a U$S 1.000 millones entre enero y noviembre de 2015 a alrededor U$S 2.000 desde diciembre de 2015 en adelante.

El reporte detalla que "Las compras de billetes fueron realizadas por unos 780.000 clientes. Si se desagrega la composición de los clientes de acuerdo a las compras mensuales, se observa que más del 44% de las compras fueron realizadas por clientes que adquirieron hasta 10.000 dólares mensuales, el 18% entre 10.000 y 50.000 dólares, el 20% entre 50.000 y 500.000 dólares y el restante 18% supera los 500.000 dólares mensuales.".

Si bien las compras se encuentran relativamente atomizadas, no pasa lo mismo con las ventas debido a que "se encuentran aún más concentradas por los grandes jugadores. El 45% de las ventas fueron realizadas por clientes que vendieron más de 5 millones de dólares mensuales, el 5% entre 2 y 5 millones de dólares, el 8% entre 2 millones y 500.000 dólares, el 15% entre 50.000 y 500.000, el 11% entre 10.000 y 50.000 y el 15% hasta 10.000 dólares.".

Las transferencias brutas al exterior "fueron efectuadas por unos 1.650 clientes de los estratos superiores, donde los clientes con compras mensuales superiores a 2 millones de dólares concentran el 85% de las compras brutas de divisas.".

Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015 y junio de 2017, "el total fugado entre formación de activos externos y utilidades y dividendos alcanza los 23.778 millones de dólares, lo que representa la mitad del monto de las reservas internacionales del BCRA. Estos 23.778 millones se explican por 19.631 millones de dólares de FAE neta y 4.147 millones de dólares.".

Entre febrero y mayo, la aceleración de la fuga de capitales llevó a una caída de U$S 4.800 millones en las reservas internacionales en manos del BCRA.

La "lluvia de inversiones" no llegó. Con el nuevo Gobierno la FAE supera la inversión directa extranjera en el país: "la tan esperada inversión directa de no residentes apenas alcanzó niveles similares a los del año 2013, y aún no logró recuperar los niveles del año 2012.".

Aunque a la inversión directa extranjera se le adicione el ingreso por la denominada inversión de cartera, que tiene un carácter principalmente especulativo, los ingresos no logran compensar la fuga de capitales.

El informe resalta que la fuga está siendo financiada por el endeudamiento externo. (LID)