Fuga de capitales: en el primer cuatrimestre trepó hasta U$S 5.630 millones

Un informe de Cepa estimó que la fuga de capitales subió un 40 % hasta los U$S 5.630 millones en el primer cuatrimestre. Se agudiza el saqueo al país.

31 de mayo

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la fuga de capitales aumentó en el primer cuatrimestre hasta los U$S 5.630 millones, esto representa una suba del 40 %.

El documento advierte que "su crecimiento es aún mayor en relación a igual período de 2015, considerando que la adquisición de moneda extranjera para la formación de activos externos en los primeros cuatro meses de este año resultó ser el doble".

La Formación de activos externos del Sector Privado No Financiero el año pasado fue U$S 9.951 millones. Pero se explica que "de no haber sido por el ingreso de cerca de U$S 4.000 millones en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal, la fuga habría sido de alrededor de U$S 14.000 millones".

El informe señala que "hasta noviembre de 2015, los flujos mensuales de salidas no superaban los U$S 1.000 millones y, a partir de ese momento, se acercan a los U$S 2.000 millones. Entre enero y noviembre de ese año, el promedio de salida mensual fue de U$S 590 millones, mientras que entre diciembre de 2015 y abril de 2017 el promedio de salida mensual es de U$S 1.037 millones de dólares, lo que indica un aumento del 75 %".

Los especialistas calculan que la verdadera fuga, que incluye la “legal” y la ilegal, duplica lo que muestran los registros oficiales. Es cotidiano la falsificación de las declaraciones de exportaciones e importaciones o la manipulación de los precios del comercio exterior, entre otros artilugios para sacar dólares del país.

El saqueo y la fuga de capitales también ocurrió durante el kirchnerismo. Según estimaciones, la fuga de capitales de argentinos en el exterior, podría llegar a U$S 400.000 millones, un 70 % de lo que produce el país en un año.