Fuga sin límites: el primer semestre se duplicó, con U$S 16.676 millones

El Banco Central presentó el Balance Cambiario correspondiente a junio de este año, ese mes la fuga de capitales fue de U$S 3.074 millones.

24 de julio

Según el Balance Cambiario de junio de este año presentado por el Banco Central (BCRA), la fuga de capitales llegó a niveles récords. La formación de activos externos de residentes, concepto utilizado para referirse a la fuga de capitales, llegó a los U$S 16.676 millones en el primer semestre, creciendo un 117,1 % respecto del valor registrado el primer semestre del año pasado.

Atravesado por la corrida cambiaria, la salida de capitales alcanzó en junio pasado los U$S 3.074 millones, llegando a triplicar lo registrado en mismo mes de 2017, cuando fue de U$S 1.020 millones. Según el informe, la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por U$S 5.083 millones. Este déficit estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por U$S 3.074 millones, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por U$S 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por U$S 637 millones, remarcó el BCRA.

De continuar la dinámica de fuga se podría alcanzar un nuevo récord en el acumulado anual, la fuga de capitales desde que Cambiemos llegó al poder no paró de crecer. Desde diciembre de 2015 hasta fines del mes pasado, la fuga de capitales ya superó los U$S 50.000 millones y durante los gobiernos kirchneristas fue de U$S 100 mil millones.

La “lluvia de inversiones” que el Gobierno prometió que iba a llegar nunca apareció, por el contrario se saquea el país y con el acuerdo cerrado con el FMI se ataca a los trabajadores. (LID)