Fuga de capitales sin límites: entre enero y julio ya supera los U$S 20.000 millones

El Banco Central informó en el Balance Cambiario de julio que la cifra acumulada hasta ese mes duplica a la registrada en igual período del año pasado.

23 de agosto

El Banco Central (BCRA) informó ayer en el Balance Cambiario de julio que la formación neta de activos externos del sector privado no financiero, conocida como “fuga de capitales” fue ese mes de U$S de 3.351 millones. Según el informe estuvo compuesta por compras netas de billetes por U$S 2.386 millones y transferencias netas de residentes al exterior por U$S 965 millones.

La fuga en julio, comparada con junio pasado fue 9 % superior y se ubicó 35 % por encima de la registrada en igual período del año anterior. En el informe el BCRA señalo que la cuenta capital y financiera cambiaria del “Sector Privado No Financiero” (SPNF) registró egresos netos por US$ 4.415 millones. Según el organismo está “explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes”.

Según el organismo monetario las compras de billetes de residentes totalizaron US$ 3.693 millones y fueron realizadas por 1.350.000 clientes, y que "una posible explicación para el aumento de las compras brutas de billetes en moneda extranjera podría encontrarse en el cobro del sueldo anual complementario". A su vez, si se tiene en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observó que el 47 % de las compras de billetes fueron realizadas por importes de hasta US$ 10.000 mensuales.

La fuga de capitales forma parte de la idiosincrasia del empresariado tanto extranjero como local así como de los políticos, como quedó expuesto con los Panamá Papers y las sucesivas filtraciones que se conocieron sobre fundamentalmente el año pasado. La utilización de empresas off shore radicadas en guaridas fiscales es una de las herramientas predilectas para esconder dinero del fisco.

El blanqueo de capitales impulsado por Cambiemos permitió que empresarios como Luis Betnaza (Director Institucional Corporativo de Techint y mano derecha de Rocca) declarara $ 61.100.000 millones a cambio de pagar un impuesto irrisorio y sin tener otro tipo de penalidad.

La condonación fiscal impulsada por Cambiemos y votada por la mayoría de los bloques logró que se declararán alrededor de U$S 116.800 millones, tan solo una pequeña parte de los U$S 400.000 millones que se estima que los argentinos tienen oculto en guaridas fiscales.

La fuga forma parte del saqueo que realiza la clase empresarial a costa de las condiciones de vida de las inmensas mayorías populares. Junto con las (fotocopias de los) cuadernos de Centeno ponen de relieve el robo millonario cometido por la clase empresaria que vive de parasitar el trabajo ajeno. La corrupción es apenas la punta del iceberg.

Se estima que el monto de dinero al que podría llegar el Cuaderno Gate es de U$S 160 millones, veinte veces menos que lo que se fugó sólo en julio. No es más que un "vuelto" en el marco del verdadero robo a los trabajadores.

La deuda pública ha sido otro gran negocio, sin importar el signo político que esté. En el gobierno kircherista se destinó al pago de capital e intereses de deuda más de U$S 200.000 millones, convalidando toda la deuda previa ilegal e ilegítima. Esto representa 1250 veces más de lo que se llevó la corrupción. A pesar de ser “pagadores seriales” como señalo orgullosa Cristina Fernandez la deuda no dejó de crecer, así en el año 2015 la deuda pública alcanzó U$S 223.000 millones.

Con Cambiemos en el poder el festival de deuda pegó un salto y llegó a alcanzar según cifras oficiales el 70 % de PBI. El peso de la deuda en el presupuesto se duplicó en la administración de Macri, y al momento lleva pagados más de U$S 128 mil millones entre capital e intereses.

Tan solo en 2018, el pago de intereses de la deuda pública a los especuladores implicará 85 veces más que los U$S 160 millones que se podrían haber recaudado como deja expuesto el Cuaderno Gate. Mientras que para el pueblo trabajador solo hay ajuste y represión tanto empresarios como políticos patronales no han dejado de robar. Hay que terminar con el saqueo y derrotar el plan de ajuste de Macri y los gobernadores. (LID)