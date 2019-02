Gane quien gane: Macri y Cristina ocultan el ajuste que prevé Wall Street

Desde los “mercados” los analistas adelantan sus previsiones hacia 2020, año de millonarios vencimientos de deuda y de exigencias de un ajuste mayor. Contrarreforma previsional y laboral, son algunas de las medidas que ocultan Macri y Cristina en campaña electoral.

27 de febrero

Este año ha comenzado mostrando indicadores económicos que reflejan los efectos de la recesión en la economía real. Caída de ventas (8,7 %), continua la fuga de capitales que en enero alcanzó los 2.000 millones de dólares, suba del déficit en 132 % por el impacto de los intereses de deuda; más tarifazos y desplome de la actividad industrial (10,7 %), entre otros.

Sin embargo, en el comienzo de la campaña electoral desde el macrismo intentan evitar hablar de la situación económica, mientras desde el kirchnerismo, Axel Kicillof ha confirmado en cada entrevista que si ganan no dejarían de pagar la deuda con el FMI.

En una nota interesante del diario La Nación titulada A la espera de las elecciones, Wall Street ya piensa en "el ajuste después del ajuste" que se adelanta a pensar los planes de los especuladores de cara al escenario post octubre, queda en evidencia que el eje está en las medidas que estarán obligados a aplicar gane quien gane.

Esta perspectiva permite dilucidar que mientras la economía del país esté atada a los planes y exigencias del FMI, el destino de los trabajadores y las mayorías populares estará ligado a un ajuste mayor que incluye: contrarreforma previsional, laboral y fiscal.

Los analistas de Wall Street ven pocos riesgos para la economía en 2019, pero ya dan por descontado que en 2020 se deberá hacer un ajuste mayor al consumado el año pasado con la aprobación del Presupuesto digitado por el FMI (y aprobado con los votos de una parte del peronismo) para alcanzar el “déficit cero”.

Dentro de estas medidas de ajuste extra, desde Wall Street ven a la contrarreforma previsional con prioridad, al igual que David Lipton del FMI.

Lobos de Wall Street

Dentro de las diversas entrevistas realizada por La Nación a voceros de bancos y fondos buitres como Barclays, UBS, Greylock Capital, Nomura, una de las mayores incertidumbres es saber “qué voluntad y capacidad tendrá el próximo gobierno para continuar y profundizar las reformas económicas”.

"Los mercados estuvieron muy optimistas, dieron todo el dinero que se pidió, y la decepción ha sido muy grande. Ahora se tienen que hacer las cosas bien para que el mercado siga apoyando...", señaló Diego Ferro (Greylock Capital). El mismo también sostuvo que Argentina debe profundizar la reforma fiscal -visión compartida por el FMI.

"Ya todo salió mal", sentenció la analista Siobhan Morden, de Nomura. Y agregó: "Creo que en la Argentina existe concientización de que no hay alternativa, de que este es el programa económico necesario. Puede haber diferentes visiones, pero esta es la única alternativa. Los peronistas moderados están obligados a aceptar el programa económico actual...”.

Con total claridad la Tavella, economista de Barclays, señaló que hacia el año post electoral: "Hay margen para un ajuste adicional en subsidios y gasto discrecional que podría llevarte cerca del superávit de 1 %. Pero igual es necesaria una reforma previsional".

Otro analista de UBS no dudo en comparar la contrarreforma previsional anunciada por el ultra derechista Bolsonaro en Brasil como receta a aplicar en Argentina.

Otro consultado fue más a fondo en sus declaraciones y afirmó que el ajuste se aplicará de todas formas, o bien por la vía de medidas políticas que implican tomar "las decisiones difíciles" o porque el mercado forzará la corrección. "Si no se avanza en las reformas a futuro -indicó-, el mercado va a ajustarte a las buenas o a las malas", dijo de forma esclarecedora.

A buen entendedor... los voceros de los especuladores y fondos buitres han adelantado que no esperan para Argentina más que nuevos ataques a los trabajadores que les permitan oportunidades de negocios. Tal como ellos adelantan, no importa quien gane o como “administren el ajuste”, el mercado presionará para que suceda. La única posibilidad de pensar una salida de fondo que ponga por delante los interesas de los trabajadores es rompiendo relaciones con los capitales especuladores. No hay medidas intermedias como pretenden convencer desde el kirchnerismo, no hay que pagar la deuda al FMI. (LID)