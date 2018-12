Gatillo fácil y mano dura: agenda compartida entre Bullrich, Macri, Berni y Pichetto

La cumbre del G20 se usó como pretexto para equipar a las fuerzas represivas y blindar al Estado. En medio del ajuste al pueblo trabajador, el gobierno gastó U$S 160 millones de dólares en doce aviones; U$S 49 millones en cuatro lanchas artilladas; U$S 1,5 millones para escudos antiaéreos; U$S 5 millones en algunos de los equipos de cyberdefensa y cyberseguridad. A esto hay que sumarle gasto en blindados, armas, municiones y cursos de entrenamiento para las fuerzas federales, más los que donó la República China.

10 de diciembre| |

El armamento que compró Cambiemos, más el que donó el gobierno de la República de China, quedará en mano de las carteras de Seguridad, Defensa y la AFI. Si desde el menemismo a esa parte, todo los gobiernos fueron aumentando el número de agentes de seguridad, impedidos de usar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior; el macrismo logró avanzar en equiparlas.

Este equipamiento no significa que puedan usarlo sin contradicciones contra el pueblo trabajador, en el marco de la política de ajuste que impulsan. Antes deben lograr que un amplio sector de la sociedad legitime su empleo. Intentando marchar en esa dirección, la ministra Bullrich hizo punta y arrancó la semana firmando la resolución que plantea un reglamento que amplía las facultades para la utilización de las armas de fuego por parte de las fuerzas represivas.

La licencia para matar que le otorgan a las fuerzas represivas tiene que ver con aplicar y llevar adelante el saqueo que le ordena el FMI. Los argumentos contra la llamada “inseguridad” son la cobertura de un intento de darle más poder de fuego a quienes deberán reprimir la protesta social.

Sin embargo, el protocolo de Bullrich ya recibió un primer revés judicial. Un juez interpuso una medida cautelar, para que en la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales no puedan intervenir bajo el mismo. Dio lugar al pedido de nulidad de esta medida presentando por la diputada Myriam Bregman, Carla Lacorte -víctima de gatillo fácil-, María del Carmen Verdú, Nora Cortiñas, Nicolás del Caño y decenas de personalidades de organismos de derechos humanos y sociales.

No es ese el único obstáculo. Incluso dentro de la coalición gobernante, aunque sea de manera demagógica, hay críticas al protocolo de Bullrich, como lo mostraron las declaraciones de Carrió o la misma Vidal.

En el PJ parecen no estar dispuestos a regalarle ese terreno al oficialismo y tanto Sergio Berni como Miguel Ángel Pichetto compiten con la ministra a ver quién se parece más a Bolsonaro.

“Varias veces tuve que matar delincuentes y nunca tuve problemas”, dijo sin sonrojarse Berni, el ex secretario de Seguridad kirchnerista que estuvo al frente de decenas de represiones contra luchas obreras. “Hay que recuperar la confianza en los policías y darles autoridad”, aseguró el exjefe del bloque kirchnerista en el Senado. En el peronismo sobran los interesados en conquistar una franja de los simpatizante de la mano dura y la tolerancia cero. Compiten con Bullrich y Macri en una campaña desenfrenada por el voto más de derecha.

Previo a la cumbre del G20, la ministra Bullrich salió a festejar la impunidad en el crimen de Estado que implica la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Este miércoles la familia del joven realizó una conferencia de prensa para repudiar que el juez Lleral dictara la falta de mérito a los gendarmes imputados en la causa.

La importancia de la lucha contra la impunidad. Esta semana fueron condenados a perpetua los genocidas militares Apa y Muñoz, responsables del asesinato de Ana María Martínez. Producto de una larga lucha de familiares y compañeros de la militante del PST asesinada en 1982, el Tribunal Federal Oral 1 de San Martín condenó a ambos represores. Los trabajadores movilizados por su fuente de trabajo son una gran preocupación del gobierno. Por eso una y otra vez apuntan contra ellos. Este jueves reprimieron a trabajadores de Cresta Roja. Con un enorme despliegue de fuerzas policiales, ordenado por la gobernadora Vidal, habían desalojado esa mañana el acampe de los trabajadores de la avícola, que luego volvieron a bloquear los portones.

Este jueves por la tarde la Cámara de Diputados de la Nación ratificó, nuevamente, la subordinación política del país a los dictados de las grandes potencias imperialistas. Con los votos de Cambiemos, el Bloque Justicialista y otros espacios provinciales, se aprobó el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional para participar en maniobras conjuntas con las fuerzas nacionales. Los diputados del FIT votaron en contra. En el bloque del kirchnerismo hubo varias y notorias ausencias. (LID)