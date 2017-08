Gerardo Morales, brutal contra la CIDH: “Son una facción de burócratas”

El gobernador de Jujuy lo afirmó ayer, durante un acto en el que estuvo presente el presidente de Macri. Es por la resolución sobre la detención arbitraria de Milagro Sala.

3 de agosto

El gobernador de la provincia de Jujuy volvió a mostrar el lado más reaccionario de su política. Fue ayer, en la misma jornada que el presidente Macri visitaba la provincia, como parte de una gira de apoyo a los candidatos en los distintos distritos de su fuerza política.

El acto en el que Morales habló estuvo además enmarcado en las celebraciones por la Pachamama. “Recién terminamos de agradecerle a la madre tierra todo lo que nos da. Todas las posibilidades de trabajo para el pueblo argentino y particularmente para el pueblo jujeño”, afirmó el gobernador.

Fue en ese marco que afirmó “acabamos de pedirle a la Pacha que nos ilumine y trabajemos con más fuerza que nunca, para sostener la paz lograda, para que haya justicia, para que se termine la violencia, para que se termine el clientelismo en Jujuy, a quienes estamos derrotando como una de las formas de esclavitud del último siglo”.

La frase solo puede entenderse como una justificación de la política represiva que se sigue en esa provincia desde el inicio de su mandato.

Hace menos de una semana, la CIDH había emitido una resolución en donde exigía que la dirigente social jujeña pudiera continuar los juicios que afronta en otras condiciones. Esto implicaría su liberación del penal de Alto Comedero.

Morales criticó esta resolución de la CIDH. “Ese organismo que está desprestigiando el sistema inter-americano. Los he visto acá y he hablado con ellos, se han terminado convirtiendo en una facción de burócratas que viven en Washington y que no saben cómo vivimos en Jujuy”.

En ese marco agregó que esa resolución “es más una proclama política que algo que tenga que ver con verdaderos derechos”.

A pesar de estas declaraciones, Morales se vio obligado a reconocer este lunes que la resolución es de "carácter obligatorio". En base a eso, se debería esperar la liberación de Milagro Sala en un lapso breve de tiempo. (LID)