Gerardo Morales no pudo defender a Macri y su viaje a Francia: "Mejor me callo..."

Entrevistado por Luis Novaresio, el gobernador de Jujuy se refirió a la interna de Juntos por el Cambio, se despegó del expresidente y expresó su descontento con el viaje a Francia en plena pandemia.

11 de agosto

El viaje de Mauricio Macri a Francia, en plena cuarentena y mientras el país está envuelto en una difícil situación sanitaria y económica, sigue despertando polémica.

En este marco, hoy Gerardo Morales fue entrevistado por Luis Novaresio en su programa de radio y no pudo evitar dejar al desnudo la interna de Juntos por el Cambio.

A continuación el diálogo:

Novaresio: ¿Macri sigue siendo el jefe de la oposición?

Morales: No, no, Macri es el ex presidente, hay una mesa, nuestro partido tiene su propia dinámica. Me parece que lo que sí tenemos que hacer es cooperar, es colaborar. Acá hay una situación más compleja. Teníamos gente de la oposición que echaba al local, tiraba más leña al fuego. Como oposición lo que tenemos que hacer es acompañar estos difíciles momentos y tener siempre diálogo. Hay gente que además no te aporta nada, lo único que hace es fake news, en momentos que el pueblo tiene que estar unido.

Novaresio: Pero digo, que un ex presidente, que aspira a ser el líder de la oposición se vaya a Francia, para mí es una renuncia tácita a ser jefe de la oposición, ¿estoy diciendo mal?

Morales: No, no dice mal, Novaresio, además....mejor me callo...no me gustan algunas actitudes..

La polémica sigue abierta y va para largo. Todos se preparan para las elecciones de 2021, en el marco de una gran crisis.