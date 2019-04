Giacomini: "Argentina se dirige a la crisis más grande las últimas décadas"

El economista aseguró que lo que sucederá "es comparable a lo que vivió en 1988, que antecedió a la crisis del ’89, y a la de 2000".

9 de abril

El economista Diego Giacomini advirtió este martes que la Argentina "está en una trayectoria de crisis".

"Argentina está claramente en una trayectoria de crisis", señaló. Y añadió: "Lo que va a seguir es comparable a lo que vivió en 1988, que antecedió a la crisis del ’89, y a lo que vivió en 2000, que antecedió a la crisis de 2001. Salvo un milagro, se dirige derechito hacia una crisis que va a ser, en mi opinión, la más grande de las últimas décadas".

Giacomino explicó que "el programa del FMI evitó, circunstancialmente, la hiperinflación y el riesgo de default", pero no solucionó el problema de fondo.

"El plan económico se agotó en cinco meses. Este gobierno no tiene reputación porque nunca cumplió lo prometido", advirtió en diálogo con América TV.

"La gente no cree que el dólar va a estar estable, no cree que la inflación va a bajar. Entonces toma decisiones en el presente en función de ese futuro en el cual no cree", aseveró.

Por esas razones, Giacomini afirmó que la gente va a la divisa estadounidense y se acelera la inflación.

"Con la misma taza de hoy el dólar era en noviembre $ 7 más barato. Cuando un plan económica se agota, el parche tiene efectos cortitos porque el Gobierno no tiene reputación y el período electoral está todavía muy lejos. No tiene la capacidad de comprar más tiempo", advirtió.

Por ello, Giacomini vaticinó que el dólar seguirá aumentando. "Va a haber más rounds cambiarios. El dólar va a subir y tocar la parte superior de la banda más pronto que tarde. Ahí el Banco Central va a controlar el tipo de cambio y va a dejar de controlar la cantidad de dinero, así va a subir más la tasa de interés, lo que genera pánico e intensifica la fuga al dólar", detalló.

En el final, el economista hizo una cuenta para demostrar su razonamiento: "El Central tiene u$s19.000 millones de libre disponibilidad. Los depósitos a plazo fijo más los depósitos a la vista son $40.000 millones, si le sumamos las Lecap y las Letes en pesos que no se renuevan que se pueden usar para comprar dólares. Entonces vemos que los pesos para correr contra el dólar son más del doble de las reservas. El dólar a fin de año, para desgracia de los que cobramos en pesos, va a estar mucho más alto".