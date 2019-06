Gioja, sobre Pichetto: "No se pasó de un sector de la oposición a otro, se pasó al otro bando"

El titutlar del Consejo Nacional del PJ aclaró de todos modos que "no hay que hablar más de eso para no darle más trascendencia".

18 de junio

El diputado y titular del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, cuestionó este martes a Miguel Ángel Pichetto por aceptar ser candidato a vicepresidente en la fórmula que comparte con el presidente Mauricio Macri, al sostener que el senador justicialista "no se pasó de un sector de la oposición a otro sector de la oposición" sino "que se pasó directamente al otro bando".

"No hay que hablar más de eso para no darle más trascendencia. Es un hecho sorprendente por la magnitud del hecho. No se pasó de un sector de la oposición a otro sector de la oposición, se pasó directamente al otro bando. La gente va a calificar ese hecho. O no había convicciones de este lado o simplemente las cambió", sostuvo Gioja, sobre la postulación de Pichetto.

Consultado sobre la situación del candidato a vicepresidente de Juntos por el cambio en el Consejo de la Magistratura, Gioja recordó que "la ley dice dice lo que tiene que hacer (Pichetto)", al señalar que "el lugar en el Consejo de la Magistratura es del bloque, no de él. Pichetto tiene que dejar el cargo. Es de sentido común espero que termine siendo así", enfatizó.