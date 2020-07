Golpes y torturas: denuncian un nuevo caso de brutalidad policial en Tucumán

“Le echaron agua hervida en la cara, mi hermano tiene deformada la cara”, denuncia una joven.

1ro de julio

Una semana después del caso de Ceferino Nadal -asfixiado hasta la muerte-, la Policía de Tucumán vuelve a ser denunciada por un caso de brutalidad. La hermana de Rodrigo Quipildor denunció que el joven fue golpeado con bloque de cemento y que le tiraron agua hervida durante una detención por un presunto robo.

“Le hicieron de todo, yo no quiero que esto quede así. La mujer que le pegó es policía, ella permite que venga otro chico que es agente, que está estudiando, y ella es la que le permite que le peguen de la manera que le pegaron. Le pegaron en la cara, en la cabeza, después lo pusieron boca abajo, agarron un block y le pegaron en la panza. Levantaron el block y volvieron a pegarle tres veces. Y no les bastó con eso que al último vienen y le echan agua hervida en la cara. Mi hermano tiene deformada la cara. Le bajaron los pantalones, ellos mismos le robaron las zapatillas sin razón alguna. A él lo acusan de tentativa de robo pero el que salió perjudicado fue él”, relató.

La detención del joven, que fue trasladado en un móvil de Las Talitas, quedó filmada parcialmente en videos, donde se confirma la denuncia. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales por la hermana de la policía implicada pero luego fueron borradas.

“Yo creo que la Policía oculta algo”, dice la hermana del joven, a quien no le permiten verlo en la comisaría de El Colmenar. Hasta el momento, el joven no recibió asistencia médica. Desde la comisaría afirman que la familia debe solicitar el turno en un hospital pero desde el hospital le dijeron a los familiares que no es posible, ya que los policías deben llevarlo al detenido. “Vos mentile que no está detenido, que está en tu casa”, le dijeron los policías a la familia tras insistir.

La familia también tiene inconvenientes a la hora de asentar una denuncia ya que en Tribunales les contestaron que la denuncia debe realizarse en la comisaría más cercana a su domicilio, que resulta ser la misma comisaría implicada.