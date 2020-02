Gremios, organizaciones sociales y la izquierda protestarán separados contra la misión del FMI

Será un día con muchas movilizaciones en repudio a la vista de la misión del FMI y en reclamo de la suspensión de pagos y la investigación de la deuda

12 de febrero

Gremios, organizaciones sociales y políticas, por un lado, y la izquierda, por el otro, protestarán este miércoles contra la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y reclamarán no pagar la deuda externa.

La CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), entre otros, se movilizarán hasta el Congreso, donde está prevista la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la Cámara baja.

La convocatoria del sector es para las 16:00 en la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia, desde donde marcharán al Parlamento.

Se trata de una "jornada nacional de lucha con movilizaciones en todo el país" para rechazar la llegada de la misión del Fondo y reclamar la suspensión de pagos y la investigación de la deuda.

Este martes, el titular de la CATT y de FeMPINRA, Juan Carlos Schmid, expresó: "El Fondo puede cambiar sus funcionarios, pero nunca cambia su naturaleza".

"Los préstamos y programas que lleva adelante siempre han sido una herramienta de dominación y de subordinación de los intereses nacionales. La única garantía es por eso el protagonismo del pueblo, para que la dirección del programa económico no recaiga una vez más sobre las espaldas de nuestro pueblo", subrayó el dirigente gremial.

El sindicalista consideró que si bien cambió el gobierno, "los jugadores que están detrás de la escena, que son los grupos concentrados, la banca, los sectores agroexportadores, los que han sido beneficiados con el gobierno anterior, nunca abandonan la escena".

En tanto, la concentración de la izquierda será a las 17:30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará un acto.

"Los intereses de los trabajadores son antagónicos al pacto que el Gobierno trama con el FMI para pagar una deuda usuaria", enfatizó el dirigente del Frente de Izquierda Unidad Néstor Pitrola.

Y agregó: "El Frente de Izquierda rechaza el plan del Gobierno.

Planteamos la ruptura con el FMI y el repudio y no pago a la deuda usuraria. Reclamamos un inmediato aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales con actualización según inflación, la defensa de la movilidad jubilatoria 2019 como parte de un plan para que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo. Llamamos a movilizar para repudiar la llegada de la comitiva del FMI y el pacto para pagar la deuda externa y por todas las reivindicaciones populares".

Adhesión de La Bancaria

La Asociación Bancaria (AB) exigió este martes "una exhaustiva investigación sobre las responsabilidades de quienes en representación del Estado tomaron deuda y de quienes prestaron para beneficiarse con fabulosas rentas y doblegar al pueblo argentino", y adhirió a la movilización de este miércoles hacia el Congreso Nacional que convocaron sindicatos, entidades sociales y partidos para repudiar la llegada al país de una misión del FMI.

Un documento firmado por los secretarios general y de Prensa del gremio, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, aseguró que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del ex presidente Mauricio Macri "son corresponsables del esquema económico-financiero que llevó a la Argentina a una situación de desastre y emergencia", por lo que "debe hacerse cargo de la inexcusable responsabilidad del prestamista que sabe que el deudor no podrá hacerse cargo en tiempo y forma" de sus obligaciones financieras, puntualizó.

La Bancaria respaldó la adhesión de sus 53 seccionales a otras convocatorias a realizarse en el interior del país y sostuvo que el organismo mundial de crédito contrarió sus propios Estatutos para financiar "una fuga de capitales equivalente al respaldo financiero que otorgó y, por lo mismo, debe hacerse cargo, al igual que las corporaciones financieras".

"El pago de la deuda no puede hacerse a costa del hambre, las necesidades básicas y los derechos de millones de niños y ancianos, de jubilados y de trabajadores, y no puede postergar la recuperación económica porque, además, no hay pago posible sin esa reactivación", señalaron los sindicalistas, quienes apoyaron al gobierno del presidente Alberto Fernández en "las gestiones que realiza ante los acreedores" extranjeros.

Los dirigentes gremiales sostuvieron también que "la decisión de endeudar al país para sostener un esquema que perjudicó a la mayoría de los argentinos degradó el entramado socio-productivo, destruyó empresas y puestos laborales, multiplicó la pobreza y condenó al hambre a millones de argentinos como parte de una estrategia del poder financiero".

"Ello sucedió durante la dictadura y también con gobiernos constitucionales, que dieron la espalda a sus compromisos electorales. El de Macri y asociados fue el peor de los ejemplos, porque recibió un país con un nivel de deuda muy bajo, como reconoció el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, que representó al FMI", concluyó el documento. (IProfesional)