Guzmán: "Estamos abiertos a cualquier solución para la compañía"

"Estamos abiertos a cualquier solución para la compañía. Es una empresa que tomó préstamos de manera no sostenible, también de los bancos del sector público, y el mercado no pudo encontrar una solución en 6 meses", dijo esta tarde el ministro durante un encuentro organizado por el Council of Americas.

23 de junio

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó este martes que el gobierno nacional está abierto a escuchar "cualquier solución" que sirva para resolver la situación que enfrenta la firma agroexpotadora Vicentin.

Y agregó: "No hay un sustituto perfecto", en alusión a si es el mercado o el Estado la solución viable para la recuperación de la firma que se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda acumulada superior a los U$S 1.300 millones.

Guzmán se refirió a la situación de Vicentin al responder preguntas formuladas -de manera virtual- por empresarios que participaron del encuentro.

"Queremos ser claros que creemos en un Estado inteligente, con un importante rol en las políticas productivas para el sector privado", dijo el ministro.

En su exposición, Guzmán remarcó la voluntad del gobierno argentino de alcanzar un acuerdo de deuda sustentable con los acreedores, se refirió a los próximos pasos con el FMI y también realizó un paneo sobre políticas aplicadas para sortear al crisis de la Covid-19 y sobre los objetivos que se propone la administración de Alberto Fernández para sanear las cuentas fiscales y conseguir divisas para la economía argentina. (Télam)