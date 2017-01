Hebe de Bonafini a Macri: “El pueblo se está hartando, presidente”

"El pueblo se está hartando, presidente". Así comienza la carta de Hebe de Bonafini a Macri. "¿No ve, no escucha, no quiere sentir?", inquirió la titular de Madres y lamentó: "Parece que no le pasa nada por el cuerpo".

10 de enero

Más adelante, Hebe subrayó lo sucedido con los incendios en La Pampa y zonas de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires y preguntó: "¿Tampoco lo vio, señor presidente? ¿Tampoco lo escuchó? ¿No miró televisión? ¿No escuchó la radio? ¿Nadie le informa?".

La madre de Plaza de Mayo también señaló el conflicto por los despidos en el Ministerio de Educación: "¿Hay que esperar que venga Bullrich de vacaciones?", volvió a preguntarse. "Mientras ustedes vacacionan los maestros se quedan sin trabajo, los niños sin maestros, 6 mil niños sin escuelas. ¿Qué va a pasar, a dónde está el presupuesto? ¿Quién se lo gasta, quién se lo lleva? ¿Quién lo tiene en sus bolsillos?", denunció.

Además de estas denuncias sostuvo que "desgraciadamente hay gente que no se dio cuenta y lo eligió" e interpeló a esos votantes: "¿Lo eligió para que nos masacre, para que nos pisotee, para que nos denigre, lo eligió para decirnos que los negros y los pobres no merecemos vivir? ¿Eso es lo que le importa a usted?".

"El pueblo se está hartando, presidente. ¿Tampoco lo escucha, tampoco sabe?", advirtió Bonafini.

Los silencios de Hebe

Hebe en su carta denuncia el ajuste que el Gobierno de Cambiemos descarga sobre el pueblo trabajador. Sin embargo, dicho ajuste no sería posible sin la colaboración de los legisladores del FpV que votaron las principales leyes entreguistas, como la del pago a los fondos buitres o la del presupuesto de 2017. Pero esa responsabilidad Hebe la silencia.

Desde los sectores de izquierda vienen denunciando y manifestandose en las calles contra estas medidas que solo logran que la crisis la paguen los trabajadores, inclusive lo hicieron bajo el Gobierno kirchnerista que cometió crimenes sociales como la Masacre de Once. Hebe en aquel momento prefería defender al Gobierno que tenía figuras como Scioli, Aníbal Fernández o Milani. Hebe callaba.

¿Acaso el kirchenirsmo vio, escuchó, sintió? No. No vio cuando quedaron familias en la calle, más bien se encargó de darles palos y reprimir todo tipo de lucha y organización como fue el emblemático caso de la fábrica multinacional Lear. No escuchó el grito de #NiUnaMenos, ni cuando miles de mujeres murieron por abortos clandestinos. Tampoco sintió cuando la burocracia aliada del sindicato ferroviario mató a Mariano Ferreyra, ni cuando desaparecieron a Julio López.

Estos son los silencios de Hebe. Y plantearlos abre la puerta a reconocer que es el propio kirchnerismo el que mantiene una tregua con Macri ante la complicidad de legisladores, dirigentes sindicales y gobernadores.

El crecimiento constante del Frente de Izquierda es producto de que miles de luchadores, activistas, mujeres movilizadas por el #NiUnaMenos, jóvenes víctimas de la precarización laboral y la represión en los barrios, perciben que detrás del relato no hay más que las mismas prácticas de todos los gobiernos que defendieron los intereses de los empresarios.