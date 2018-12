Hebe de Bonafini sorprendió: “Cristina no tiene que presentarse en 2019”

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo solicitó “conservarla” para las elecciones presidenciales de 2023. "Está todo muy tambaleante ahora", dijo.

3 de diciembre

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sorprendió con su declaración. "A mi me parece que Cristina no se tiene que presentar ahora, porque el país se cae sólo y que se les caiga encima a ellos es una cosa, o a uno que no sea Cristina", afirmó en diálogo con AM 530.

Al tiempo que pidió resguardar la figura de la ex presidenta "porque es una gran estadista" y hay que "conservarla para la próxima" elección, que sería en 2023.

Con estas palabras, la titular de Madres analizó el escenario electoral rumbo a los comicios presidenciales del año próximo.

"Está todo muy tambaleante", indicó.

Y aseguró: "No tenemos candidatos fijos, se presenta gente que poco conocemos y otros que ya los conocemos, ahí está la historia: los que conocemos son peor que los que no conocemos".

Bonafini señaló que su postura es un análisis personal y no algo consensuado dentro de la fundación. "Para mi ella (Cristina) no tiene que jugarse ahora porque el país está hecho pelota. Entonces que se le caiga a otro, no se le caiga a ella", expresó.

La titular de Madres dijo que de esta manera podría repetirse una historia similar a como ocurrió con Néstor Kirchner al asumir en 2003, luego de la Crisis de 2001 y la salida anticipada del gobierno de Eduardo Duhalde.

"Y después sí puede ser, como pasó con Néstor que lo levantó de dónde lo levantó, ella va a ser muy capaz de hacer eso. Ahora está todo muy como un río revuelto, un tsunami que deja toda la basura y sacar todo eso va a costar un montón. Bueno, los que vienen que se encarguen de sacarlo", sentenció, publicó Clarín.

Bonafini, que el martes cumplirá 90 años, acostumbra a dejar declaraciones polémicas y días atrás había apuntado contra todos los candidatos que se barajan dentro del kirchnerismo, Agustín Rossi y Felipe Solá, y criticado al dirigente de la CTEP, Juan Grabois.

En ese sentido, al referirse a la unidad del peronismo, volvió a señalar sus "límites", en particular a aquellos que considera como un "traidor". Y apuntó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.