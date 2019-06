Hugo Moyano le respondió a Mauricio Macri: "Es un descerebrado, un incapaz"

Furioso por las acusaciones sobre los supuestos "privilegios acumulados de forma ilegal", Moyano calificó al jefe de Estado de "descerebrado e incapaz".

Furioso por las acusaciones del presidente Mauricio Macri sobre los supuestos "privilegios acumulados de forma ilegal", Hugo Moyano calificó al jefe de Estado de "descerebrado e incapaz" y las atribuyó a la búsqueda de aprobar una reforma laboral en un eventual segundo mandato.

"A una semana de haber fallecido su padre (Franco Macri) lo calificó de corrupto: ¿Qué se puede esperar de un personaje como este?", resaltó el camionero.

Luego de que se difundieran los índices de desocupación, que subió en el primer trimestre del año al 10,1% según los datos del INDEC, el mandatario utilizó un acto escolar por el Día de la Bandera de este jueves 20 de junio en Rosario para denunciar que existe una "patota del transporte".

El mandatario se refirió así a Pablo Moyano y su padre, quienes "llevan a tener el costo del camión más alto de la región y es grave porque impide que generemos empleo en todo el país", aseguró Macri.

"Me llamaron compañeros y me contaron lo que dijo. No podía creer, no sabría cómo calificar esta actitud del Presidente. Es un descerebrado, un incapaz. Decir ese disparate, no tiene sentido. Nadie puede imaginar que maneja el destino del país, que somos responsables de la inflación, que la gente se quede sin trabajo. Es de una brutalidad tal que ya no sorprende los disparates", respondió enojado Moyano en declaraciones radiales.

El sindicalista recordó que "a una semana de haber fallecido su padre lo calificó de corrupto" e ironizó: "¿Qué se puede esperar de un personaje como este? No está condiciones de conducir los destinos de un país. La única bandera que ha jurado fue con el FMI, no tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz y piensa que así puede dilatar la realidad que vive mucha gente pero no le va a alcanzar ninguna maniobra de eso. La gente no sabe tomarlo como cómico", lanzó.

Moyano luego pidió que el líder de Cambiemos justifique sus acusaciones: "¿Dónde tengo acumulado? Que me diga dónde si me hicieron 40 allanamientos en el gremio y no encuentran nada. ¿Qué tengo acumulado? Él patotea con cierto sector de la Justicia. No vale ni la pena hablar de estos temas porque muestra la incapacidad total. ¿En un colegio fue a decir eso? ¿A quién van a convencer, a los chicos para que los vote?", expresó.

El camionero apuntó además contra el ministro de Transporte Gillermo Dietrich al asegurar que es "un incapaz como él" y agregó: "No sé cómo se equivocó tanta gente para votarlo.

"Vamos a seguir luchando para que los camioneros tengan un sueldo digno". "Si quieren meterme preso, que me meta preso, y si quiere utilizar alguno de los servicios que utiliza él, que lo utilice y me haga matar pero no vamos a dar un paso atrás", desafió.