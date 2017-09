INDEC: La deuda externa bruta gubernamental se incrementó U$S 33 mil millones en un año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer ayer miércoles el reporte titulado "Estadísticas integradas de Balanza de pagos, Posición de inversión internacional y Deuda externa".

28 de septiembre

De esta forma, el organismo de estadísticas inició la publicación conjunta de estos tres componentes de las cuentas internacionales, de acuerdo con recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional.

La deuda externa bruta gubernamental (nivel nacional, provincial y municipal) se incrementó U$S 33.318 en un año, pasando de U$S 94.241 a U$S 127.559 entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2017.

De los U$S 127.559, la mayor parte (U$S 99.958 millones) corresponden a títulos de deuda y una parte menor (U$S 27.601 millones) a préstamos.

Por su parte, el total de la deuda externa bruta, gubernamental y privada, ascendió a U$S 204.818 millones al 30 de junio pasado y aumentó U$S 28.005 millones en un año.

En tanto, si se compara con el primer trimestre el incremento fue de U$S 5.950 millones producto de emisiones de deuda del Gobierno general (en todos sus estamentos) y del Banco Central.

A su vez, esta deuda representa el 62 % de los pasivos totales externos del país, mientras que las obligaciones del BCRA ocupan el 7 % y el 29 % corresponde a sociedades privadas y financieras.

Ese trabajo incluyó revisiones de las cifras publicadas en informes anteriores. Entre las revisiones se destaca una disminución de U$S 5.622 millones en la deuda externa del Gobierno en general en el primer trimestre de 2017 debido a la "Conclusión (parcial) del proceso administrativo de cancelación de pasivos involucrados en el acuerdo alcanzado en el II trimestre de 2016 (bonos en default)".

En marzo último y diciembre de 2016 también se registraron cambios metodológicos en la forma de imputar la deuda externa del Gobierno en general. En aquellas ocasiones la deuda del cuarto trimestre de 2015 se incrementó en U$S 17.994 millones. De esta forma, lo que significaba un aumento de la deuda externa del Gobierno en general de 52% entre 2015 y 2016 quedó reducido a un incremento de 25%.

De tal modo, que sin imputar la deuda con los fondos buitres en el cuarto trimestre de 2015, el incremento de la deuda externa bruta del Gobierno general asciende a U$S 51.312 millones desde la asunción de Cambiemos.

En otro orden, la cuenta corriente mostró un déficit de U$S 5.954 millones, que representa un aumento de 114 % respecto del rojo que se produjo en el segundo trimestre de 2016.

A su vez, la cuenta financiera tuvo un desequilibrio de U$S 6.376 millones, un 95 % por encima del registrado un año atrás.

En el segundo trimestre del año el ingreso de inversión de cartera, que en general se vuelca a la especulación financiera, fue de U$S 6.908, sumando U$S 22.511 en el acumulado del año.

Por el contrario, la inversión extranjera directa, con características de colocación productiva, fue de sólo U$S 1.666, llegando en el acumulado del año a U$S 5.174, siendo más de cuatro veces menor que la inversión de cartera.

La formación de activos financieros en el exterior (una aproximación a la fuga de capitales) alcanzó U$S 2.257 millones en el segundo trimestre. En términos netos la formación de activos en el exterior se incrementó 51 %.

En el caso de la Posición de Inversión, el INDEC anunció una posición neta acreedora de U$S 29.967 millones, a partir de activos que poseen argentinos en el extranjero por U$S 306.091 millones y pasivos por U$S 276.124 millones.

Las reservas internacionales al cierre del segundo trimestre se redujeron en U$S 2.804 millones de dólares.

Los números de las cuentas internacionales dados a conocer por el Indec develan varios aspectos de la política del macrismo: alto endeudamiento, ingreso de capitales especulativos para hacer ganancias fáciles con Lebac entre otros activos y fuga de capitales locales al exterior.