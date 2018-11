INEQUIDAD: Pese a la ley, solo 12 jueces en todo el país pagan Ganancias

Esto representa al 1% de los magistrados federales y nacionales. Además, un porcentaje similar de los 20.000 trabajadores judiciales tributan ese gravamen.

5 de noviembre

Pese a que una ley estableció que la Justicia debe estar alcanzada por el Impuesto a las Ganancias, solo 12 jueces lo pagan en todo el país.

Esto representa al 1% de los magistrados federales y nacionales, según datos oficiales. Además, un porcentaje similar de los 20.000 trabajadores judiciales tributan ese gravamen.

Desde el Gobierno esperan un guiño de la Corte Suprema antes de fin de año. El tribunal tiene que expedirse sobre una medida cautelar clave para el gravamen de los nuevos jueces que podría volver a poner el tema en la agenda, se entusiasman desde el oficialismo.

Mientras tanto, los judiciales hicieron un paro el jueves para ratificar su negativa a pagar Ganancias y sellaron un aumento salarial para 2018 del 40 por ciento.

"No pagar Ganancias no es un privilegio para los jueces, es una garantía para el ciudadano. La sociedad debe definir qué tipo de jueces quiere y reconocerles una remuneración adecuada. La independencia del Poder Judicial implica que no puede ser reducida la remuneración de los jueces", señaló a La Nación, la camarista Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.

¿Quiénes pagan Ganancias? Ocho jueces nacionales, cinco federales y ningún fiscal. También tributan unas 500 personas entre los 20.000 empleados del Poder Judicial de la Nación y otras 83 entre los 5000 integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Pero hay otros 50 nuevos jueces que asumieron desde 2017 en adelante que están a la espera de una resolución de la Corte para aclarar su situación. Por ahora, no pagan Ganancias.

Un juez de primera instancia con una antigüedad promedio de 15 años cobrará un salario bruto cercano a los $200.000 mensuales cuando se acredite el último aumento de 2018. Pagaría aproximadamente $50.000 de Ganancias.

El número sube junto a la escala jerárquica. Un camarista con 20 años de antigüedad percibirá con los aumentos unos $250.000 brutos y tributaría alrededor de $70.000 sólo de Ganancias.