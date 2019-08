INFORME INDEC: En julio se registró superávit comercial por el desplome de las importaciones

El organismo oficial publicó que hubo un superávit de U$S 951 millones. Las exportaciones subieron 8,3 %, y las compras al exterior cayeron 20,6 %.

22 de agosto

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) registró un superávit comercial de U$S 951 millones en julio, según informó este miércoles el Indec.

Por la recesión y el elevado tipo de cambio se derrumbaron las importaciones, que alcanzaron los U$S 4.905 millones en julio. Una caída de 20,6 % con respecto al mismo mes del año pasado. En julio, las importaciones de bienes de capital descendieron 25,3 %; las de bienes intermedios, 8,3 %; las de combustibles y lubricantes, 40,4 %; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 4,6 %; las de bienes de consumo, 24,9 %; y las de vehículos automotores de pasajeros, 49,3 %.

Las exportaciones totalizaron los U$S 5.856 millones, lo que representó una suba interanual del 8,3 %. El mes pasado, las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario (MOA) subieron de manera interanual 56,2 % y 9,5 %, respectivamente, mientras que las de manufacturas de origen industrial (MOI) y de combustibles y energía bajaron 17,8 % y 6,3 %, respectivamente.

En el acumulado del año las exportaciones alcanzaron los U$S 36.608 millones y las importaciones U$S 30.068 millones. Así, en los siete meses del 2019, el saldo comercial positivo fue de U$S 6.540 millones.

El informe del organismo oficial señaló que “el superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones, que se explicó principalmente por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos; cereales; grasas y aceites; residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; y carne y despojos comestibles; y una caída en las importaciones, fundamentalmente, de vehículos terrestres, sus partes y accesorios; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; y reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes, entre otros”.

La balanza comercial acumula once meses consecutivos con resultado positivo como consecuencia de la baja de las importaciones por la fuerte recesión y la devaluación.