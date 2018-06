INFORME INDEC: La deuda externa creció a U$S 253.741 millones por deuda pública y del Banco Central

El primer trimestre de 2018 terminó con un incremento de deuda externa de U$S 19.192 millones frente al trimestre anterior, impulsado especialmente por el mayor endeudamiento del sector público y del Banco Central.

27 de junio

De acuerdo al informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (Indec), el primer trimestre de 2018 terminó con un incremento de deuda externa de U$S 19.192 millones frente al trimestre anterior (+8,2 %) y un salto de U$S 54.873 millones respecto del mismo trimestre de 2017, es decir, un aumento de 27,6 % en un año.

De esta forma la deuda externa bruta total en términos nominales alcanzó a U$S 253.741 millones al 31 de marzo de 2018.

El organismo detalla que esta deuda está valuada en términos nominales y que el aumento trimestral se debió principalmente a las emisiones de deuda del Gobierno general y del Banco Central. En el primer trimestre el gobierno general tenía una deuda en títulos y préstamos por U$S 152.922 (el 60 % del stock total), mientras que un año antes dicha suma alcanzaba a U$S 122.860, significando un incremento de 24,5 % interanual.

Además de esa mayor parte de deuda en manos del gobierno central, del monto total de deuda externa en el primer trimestre de 2018 el 9 % correspondía al Banco Central; 3 % a las sociedades captadoras de depósitos, el 1 % a otras sociedades financieras y el 27 % a sociedades no financieras, hogares e ISFLSH (instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares).

En este estado de cuenta no se cuenta todavía el crédito que por U$S 50.000 millones el gobierno tomó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El análisis del Balance de Pagos del país durante el primer trimestre de 2018 arroja además otros rojos financieros importantes. La cuenta corriente registró un déficit de U$S 9.623 millones, explicado por los saldos negativos en la balanza de bienes y servicios de U$S 5.279 millones y en los ingresos primarios de U$S 4.514 millones, y por un superávit de ingresos secundarios de U$S 170 millones.

Este resultado en cuenta corriente representa un aumento de U$S 2.476 millones respecto al mismo trimestre del año anterior.

Dentro de esta cuenta, el saldo de la balanza comercial de bienes fue negativo en U$S 1.762 millones en el primer trimestre de 2018, resultando U$S 1.169 millones más deficitario que en igual trimestre del año anterior.

Por su parte, en el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de U$S 10.083 millones. Sin embargo, tras este "ingreso positivo" se esconde una salida de U$S 13.280 millones por "adquisición neta de activos" que fue compensada por una emisión neta de pasivos (deuda e inversiones externas) de U$S 23.364 millones. "Las necesidades netas de financiamiento fueron cubiertas casi en su totalidad por operaciones del Gobierno general", aclara el informe de Indec.

Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se incrementaron en U$S 6.153 millones en el trimestre. Estos resultados corresponden al período previo a la corrida financiera de abril-mayo, en la que el Banco Central liquidó unos U$S 15.000 millones para intentar contener (fallidamente) la cotización del dólar.