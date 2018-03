INFORME INDEC: La informalidad laboral alcanza al 34,2 % de los asalariados

La proporción de asalariados informales subió 0,6 puntos en el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo período de 2016. Son cerca de 4,8 millones los no registrados.

28 de marzo

La cantidad de trabajadores asalariados no registrados (usualmente denominados como empleados "en negro") ascendió a 34,2 % en el cuarto trimestre de 2017, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto significa un incremento de 0,6 puntos respecto al relevamiento del mismo trimestre del año 2016 y una leve disminución de 0,2 puntos respecto al trimestre anterior.

A pesar de la tibia recuperación de la actividad económica a los niveles de 2015, luego de una caída en el año 2016 producto del ajuste, el año pasado cerró con elevados niveles de informalidad laboral. Permanece infranqueable así un núcleo duro de más de un tercio de trabajadores en relación de dependencia que no realizan aportes para la jubilación ni tampoco tienen derechos elementales como obra social, riesgos del trabajo, asignaciones familiares y seguro por desempleo, lo cual también conlleva una total desprotección de los derechos laborales básicos como el aguinaldo, vacaciones, licencias, estabilidad laboral, entre otros.

Esta mayor exposición y vulnerabilidad conlleva a que, según las propias estadísticas del Indec, el salario promedio de los no registrados sea menos de la mitad de lo que perciben los asalariados que están registrados.

Como ha sido puesto de manifiesto en anteriores oportunidades, los sectores más afectados por esta ausencia de cumplimiento de derechos son las mujeres y los jóvenes.

Este porcentaje de 34,2 % de no registración es sólo para los asalariados, en tanto no contempla los importantes niveles de informalidad en los sectores que no están en relación de dependencia o lo están bajo relaciones encubiertas, como los cuentapropistas, para quienes se estima que la cantidad de no registrados se incrementa al 50 %. De conjunto, para una población activa estimada de 20 millones de personas, los trabajadores informales superan los 6 millones.

El nuevo informe del Indec sobre "Mercado Laboral: Indicadores Socioeconómicos", amplía la información publicada la semana anterior respecto a los principales indicadores del mercado laboral. En este caso, comprende a toda la población mayor de 14 años en 31 aglomerados urbanos y está clasificado según región geográfica.

Puede observarse así que las regiones con mayor peso de la informalidad laboral son el noroeste (40,1 %), cuyo (38 %) y el noreste (35,5 %), mientras que la región con niveles más reducidos (aunque importantes) es la Patagonia, con un 18 % de asalariados sin descuento jubilatorio.