Iguacel mintió en una entrevista en vivo sobre la compensación a las empresas de gas

El Secretario de Energía Javier Iguacel, mintió en vivo durante una entrevista realizada en Radio con Vos.

22 de octubre

Tras el escándalo por el decreto que buscaba “compensar” a las empresas por la “pérdida” que habrian sufrido por el incremento del tipo de cambio, el Secretario de Energia Javier Iguacel brindó una entrevista en vivo en la que intento responder, sin mucho éxito, una serie de preguntas realizadas por oyentes del programa radial respecto de las tarifas de la luz, el gas, y las prestaciones de los servicios.

En una nota que duró casi treinta minutos y con un cinismo sin límites Iguacel se ocupó de defender de todas las formas posibles las medidas tarifarias implementadas a lo largo del gobierno de Cambiemos.

“¿Cómo se le ocurre bajar la tarifa social justo en el momento en que hay más desocupados?” le preguntó uno de los periodistas del programa. A lo que agregó “es una medida extraña, en este contexto lo es, tratar de estimular el ahorro del beneficiario con tarifa social en un contexto de disparada de la inflación y crisis económica...por lo menos es para decir, ¿che no se podía esperar un año?”. La certeza de las preguntas no lograron encontrar respuestas a la altura, “En el caso de la luz no baja, cada provincia lo continuaría” replicó el funcionario.

En sus réplicas, Iguacel trató de mostrar cómo esto es parte de avanzar en un plan en el que se “asegure la energía del futuro”. Sin embargo, queda claro que Cambiemos gobierna para los ricos, como quedó claro en la pregunta de un oyente que dijo “¿Porque se preocupan tanto por garantizar las ganancias de las empresas?”.

Atrapado en un discurso que no refleja la realidad, Iguacel mintió en medio de la entrevista cuando aseguró que debido a que las empresas habían perdido dinero cuando se produjo en agosto una fuerte devaluación, era necesario que el Estado “compensara” esas pérdidas. Esta es un de las principales razones por las cuales por medio de un decreto firmado por Iguacel, se obligaba a que los usuarios de gas abonaran una diferencia de millones en “cómodas” 24 cuotas a una tasa de interés altísima.

Sin embargo, mientras la entrevista se realizaba, el periodista Alejandro Bercovich señaló a través de su cuenta de Twitter que el funcionario estaba mintiendo ya que según los balances al 30/6 de Camuzzi y Metrogas se podía ver como “se cubrieron de la devaluación cuyo costo ahora asume el Estado”. Y que gracias a esa cobertura Camuzzi Gas Pampeana se anotó una ganancia de “$ 226 millones por diferencia de cambio.”. A lo que agregó que “Metrogas en su balance señala que compró dólares a futuro “con el fin de cubrir la exposición al riesgo asociado al tipo de cambio que deriva de su deuda financiera”. Así ganó $446 millones, 75% de los $558 millones que perdió por la suba del dólar.”.

Ante la certeza de la denuncia, la cual fue replicada en el programa por uno de los periodistas que se encontraba en la entrevista, el funcionario “prometió” analizar los documentos. Como señaló Alejandro Bercovich, Iguacel no pudo justificar porqué el fisco tomó la deuda que las petroleras les reclaman a las distribuidoras de gas, “las cuales son propiedad de amigos de Cambiemos como Nicolás Caputo, Alejandro Macfarlane y Paolo Rocca”. (LID)