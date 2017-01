Importación de computadoras: cierran tres plantas y 3000 personas se quedan sin trabajo

Debido a la apertura indiscriminada a las importaciones que emprendió el Gobierno para las computadoras, hay tres plantas productivas que cerraron sus puertas. Lo que produjo que casi 3000 personas se quedaran en la calle. Así se destruye el empleo con el macrismo.

Con una pobreza de 32% no puede no reconocer que una planta genera cientos de puestos de trabajo La empresa Banghó fue la primera que recibió el golpe de la apertura de las importaciones al sector tecnológico. Es que la quita de los aranceles a las importaciones de computadoras golpeó directamente al sector.

El resultado fue una perdido tremenda de empleos en diferentes puntos del país. Desde el sector indicaron que Tierra del Fuego, Buenos Aires y otras plantas fueron las que debieron enfrentar este nuevo escenario adverso.

Como informó el diario El Cronista, hay más empresas que enfrentan una situación similar como son Novatech y Positivo BGH.

Carlos Suaya, presidente de PC Arts Argentina, dueña de Banghó, sostuvo que “no existe ningún producto que pueda competir con China, que tiene una moneda devaluada, subsidia la importación de componentes y productos, con un reintegro del 14%. China se está quedando con el mercado mundial".

"El sector propuso un proyecto al Gobierno para bajar costos, nos escuchó pero sigue igual, no hay diálogo. Podemos bajar costos entre las partes, podemos fabricar un buen producto a un precio internacional. No se entiende la medida. Con una pobreza de 32% no puede no reconocer que una planta genera cientos de puestos de trabajo", afirmó.