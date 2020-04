Impuesto a la riqueza: el oficialismo espera recaudar 3.000 millones de dólares

Tras reunirse con Alberto Fernández​ para hablar sobre el impuesto a las grandes fortunas, Carlos Heller dio detalles sobre la iniciativa.

15 de abril

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller aseguró que el impuesto a las grandes fortunas afectará a 12 mil personas y permitirá recaudar 3.000 millones de dólares.

En medio de la crisis económica que atraviesa la Argentina y el mundo producto del coronavirus​, el diputado hizo hincapié en la necesidad de obtener recursos para hacer frente a la situación -después de que la recaudación cayera casi un 29%- y desestimó una campaña de persecución.

"Esto no es una campaña de persecución contra nadie. Acá hay una necesidad imperiosa de conseguir recursos y estamos buscando dónde pueden estar esos recursos, sin que le cambie a nadie su condición de vida y que a la vez sirva para resolver los problemas de la otra punta, donde las demandas son infinitas", afirmó Heller.

En este sentido, apuntó: "Este propósito no tiene nombres propios. Este proyecto busca recursos. En los datos con los que trabajamos no hay un solo nombre propio. No vamos a la caza de nadie".

Según la información que brindó, el proyecto tomará como referencia los patrimonios por encima de los 3 millones de dólares oficiales, que incluyen a alrededor de 12 mil personas.

"Es un segmento muy chico de personas. De acuerdo a los cálculos que hicimos, trabajamos en un universo que es el 1,1% del total de los contribuyentes al impuesto a los bienes personales. Y si lo medimos con la población económica activa, es el 0,08%".

El martes, Heller mantuvo una reunión con el Presidente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con Máximo Kirchner, donde analizaron los pasos a seguir. "Fue una reunión larga, interesante, hablamos de muchas cosas y todos teníamos una visión similar. Quedamos en seguir trabajando en la construcción de datos que nos permitan ponderar la posibilidad de obtener otros recursos", destacó el diputado. Y agregó: "El Presidente dijo que es por ahí".

Heller dijo que el proyecto "no está terminado" y que para su aprobación se necesita "la habilitación de los canales que lo hagan posible". Y concluyó: "No lo podemos tratar por los diarios o por las radios. Tenemos que encontrar un método legitimado".