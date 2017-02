Imputaron a Gómez Centurión por apología del delito

“No fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio”, había manifestado el exmilitar que participó de los levantamientos ‘carapintadas‘ durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.

16 de febrero

El director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, fue imputado hoy por el fiscal federal Ramiro González por presunta apología del delito, a raíz de sus dichos sobre la última dictadura militar.

La decisión del integrante del Ministerio Público Fiscal se da en el marco de la denuncia que habían realizado diputados del Frente para la Victoria contra el funcionario nacional, informaron fuentes judiciales. “No fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio”, había manifestado el exmilitar que participó de los levantamientos ‘carapintadas‘ durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Los legisladores kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto y Rodolfo Tailhade habían realizado la presentación luego de esos dichos y había manifestado que “no caben dudas que esta postura oficial es de una gravedad institucional preocupante porque, no solo lesiona la imagen del país en los foros mundiales en materia de defensa de los Derechos Humanos, sino que además es un retroceso en la construcción de una sociedad con Memoria, Verdad y Justicia”.

Todo sucedió cuando como invitado del programa ‘Debo decir‘ de América TV, Gómez Centurión afirmó: “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían como manejarlo, y que habría arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento‘. Además, negó el número de desaparecidos de 30.000, ya que dijo que “desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras”.

El fiscal recordó que los denunciantes consideran que Gómez Centurión con “su accionar defiende públicamente el terrorismo de Estado, instrumentado a través del plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños que la Justicia encontró probado en numerosas causas, lo cual no puede ser desconocido por el funcionario público‘.

Ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal González pidió algunas medidas de prueba como ser obtener la cinta sobre los dichos de Gómez Centurión.

Los dichos de Centurión volvieron a ponerlo en el centro de la escena, a pocos días de que, momentáneamente, se calmaran las aguas de otro conflicto que lo tuvo como protagonista, esta vez ligado a una denuncia de corrupción, que lo alejó durante un tiempo de su cargo al frente de la Aduana. El exmilitar luego fue repuesto, aunque la causa sigue abierta.