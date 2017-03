Imputaron a Mario Quintana por los negociados en las líneas aéreas "low cost”

El fiscal Di Lello imputó a Mario Quintana por los negociados con la línea aérea low cost Flybondi.

16 de marzo

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue imputado por el fiscal federal Jorge Di Lello por los “supuestos” negociados que mantendría con la empresa aérea Flybondi de su socio Richard Guy Gluzman.

En el dictamen presentado en el día de ayer por parte del fiscal hacia el juez federal Sergio Torres, Di Lello pidió investigar a Quintana para indagar si guarda relación con la empresa aérea.

El pedido llegó por parte del diputado del Frente Para la Victoria (FpV), Rodolfo Tailhade, después de una ampliación de la denuncia en base a la declaración que hizo el imputado Carlos Colunga, ex CEO de Macair y vice de Avianca ante la prensa.

Di Lello recordó que Colunga, ex piloto de Franco Macri declaró: "Por qué se meten con nosotros... Si nos dieron todas las rutas es porque nadie más las había pedido. ¿Por qué no miran a Fly Bondi que se quedó con Miami, Nueva York, Beijing? Ahí está el negocio. No sé si está (Guillermo) Dietrich o (Mario) Quintana detrás de Flybondi como dicen, pero el verdadero negocio está ahí.

Mientras los distraen conmigo, dejan pasar el elefante que es Flybondi. Por rutas caseras a mí me pidieron $ 3 millones de garantía. ¿Saben cuánto presentó Flybondi por ir a Miami, Nueva York y Beijing? US$ 6.000. Ese es el escándalo ese es el negociado".

Fly Bondi es propiedad del empresario Richard Guy Gluzman, un socio de Mario Quintana en varios negociados, Colunga sostuvo que “ Gluzman es vicepresidente del fondo de inversión Pegasus, fue fundado por Quintana; y ambos figuran como miembros del directorio de múltiples empresas como GSD, Aroma Café, Entertainment S.A y Enflex S.A.”.

El sitio La Política Online (LPO) reveló que Richard Guy Gluzman actuó también como asesor de la concesionaria Dietrich. Gluzman es el segundo del Banco Supervielle y esa entidad financiera fue la encargada de colocar obligaciones negociables de Dietrich S.A, que lo reconoció en un comunicado.

En el dictamen de Di Lello se transcribe que "los dichos de Colunga, darían por sentado la relación de Quintana con Flybondi y no harían más que corroborar –según el denunciante– el plan del Presidente para concentrar en sus empresas familiares y las de sus amigos y funcionarios, la totalidad del negocio aerocomercial".

Recordemos que tanto Mauricio Macri como Franco Macri ya habían sido imputados por el caso Avianca.

Además, se realiza una investigación para corroborar si la reasignación de espacios en los hangares de Aeroparque Jorge Newbery corresponde a un beneficio que se le daría a Avianca.

Según se sospecha, en la negociación por la distribución de los hangares participo Carlos Cobas, quien fuera gerente de Mac Air. En ese sentido, se sospecha que Cobas habría participado en la negociación referida a la condonación de deudas que las empresas Mac Air y Baires Fly mantenían con Aerolíneas por el uso de esos espacios, informa LPO.

Es ilustrativo cómo los miembros de la casta que rastrean en todos los rincones de la corrupción kirchnerista, ahora encubren a Macri y su administración; tanto como los que hacían la vista gorda con los negociados del anterior gobierno, ahora avanzan sobre los evidentes actos de favoritismo del macrismo. Todos en nombre de la “independencia de la Justicia” que evidentemente en su inmensa están encolumnados en diferentes “partidos judiciales”, aliados a una u otra fracción de los partidos tradicionales.

Se llamara a declarar como testigos a el presidente de Aerolineas Argentinas declare como testigo para explicar sobre participación de empresas extranjeras en el mercado aéreo argentino. (LID)