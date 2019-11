Incendio en Ingenio La Esperanza en Jujuy: la sed de ganancias patronal se cobró vidas obreras

Mientras los bomberos aún no pueden controlar el fuego y evacuan la localidad de La Esperanza, ya son al menos cinco los obreros muertos y se estima que crecerá el número de víctimas fatales adentro había 140 operarios al momento de explotar la destilería. Denuncian al gobierno y al grupo Budeguer por poner por delante los negocios a la vida de los trabajadores.

21 de noviembre

Aún no hay información cierta de cómo se dio inicio al fuego que en este momento se extendió por prácticamente toda la planta con llamas que superan los 30 metros de altura consumiendo al menos 2/3 de la planta fabril. Sin embargo, el intendente de la localidad de La Esperanza donde está situado el Ingenio, Bernardo Ramón Carrizo, indico que “anoche ya había explotado un tacho y hoy la destilería”.

Asimismo, el fiscal Ernesto Resúa señalo que están recabando información pero que podría tratarse de un desperfecto eléctrico en la zona de destilería.

Hasta el momento al menos cinco víctimas fatales confirmadas que según información extraoficial podría elevarse a al menos 12. Familiares de trabajadores intentaban acercarse a las instalaciones del Ingenio y al sindicato para obtener información ya que aún hay más de una docena de obreros desaparecidos.

“Tienen que ir presos”

En declaraciones a medios nacionales, el abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE), Enrique Wandschneider, señalo en relación al grupo Budeguer “tienen que ir presos. Nadie puede decir ‘yo no me enteré’ de la situación que había”. Según el abogado ya se habían realizado pedidos de inspección tanto al Ministerio de Trabajo de Jujuy como de la nación pero que nunca se realizaron. Incluso, Wandschneider, indico que los trabajadores habían marcado desperfectos en uno de los tanques de alcohol el día martes y señalo que “cuando se ahorra en higiene y seguridad, además de medio ambiente, se paga con la salud y con la vida”. El titular del Sindicato, Sergio Juarez, denunció que “esto era una bomba de tiempo”

Venta a precio de remate y ¿falsas inversiones?

El ingenio había sido vendido al grupo Budeguer por U$S 50 millones a mediados de este año, cifra a pagar en cómodas cuotas durante 15 años. En octubre del corriente año correspondía ingresen U$S 2 millones pero como parte del mismo acuerdo con el grupo Budeguer el monto fue condonado atento la empresa habría declarado inversiones por U$S 3 millones. Una verdadera estafa avalado por el Juez de la quiebra. ¿Dónde están esas inversiones?

Lo cierto es que los trabajadores señalan que no sólo no se hicieron las inversiones necesarias, sino que en muchos casos pusieron personal sin experiencia a trabajar en sectores de riesgo, atento quienes cubrían esos puestos fueron parte de los despidos de Gerardo Morales. Los desperfectos señalados muestran que el ingenio no estaba en condiciones de producir. (LID)