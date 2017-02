Increíble, para el PRO, Franco Macri no tiene cómo pagar

Pablo Tonelli, diputado de PRO, defendió el escandaloso acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado.

15 de febrero

El diputado del PRO Pablo Tonelli afirmó hoy que el fallo de la fiscal Gabriela Boquín que frenó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino "dice cualquier cosa" y enfatizó que la funcionaria judicial "no reúne las aptitudes" para ejercer su cargo.

El consejero de la Magistratura insistió en que el arreglo que hizo el Estado con la empresa del Grupo Macri "sin ser una maravilla, es un acuerdo habitual y razonable, dadas las circunstancias del deudor y de un concurso que ya lleva 13 ó 14 años".

Tonelli también remarcó que se trata de un entendimiento "posible" ya que, aseguró, "estamos ante una empresa fallida, no es una empresa que está en plena actividad que dispone de medios y recursos".

En conversación con radio Cooperativa, advirtió que "si la Justicia entiende que el acuerdo es razonable y adecuado a la circunstancias del concurso" lo "va a homologar y allí nadie va a tener dudas de que el acuerdo es adecuado, y si por alguna razón la empresa encuentra que el acuerdo no es razonable, la empresa irá a la quiebra y se verá si se logra cobrar algo".

Para el diputado, "ese arreglo tiene la ventaja, para el público general, de que está sometido a la homologación de la Justicia comercial", por lo que opinó que "esa intervención es la garantía de la tranquilidad de que el acuerdo no va a quedar supeditado a la voluntad exclusiva de la empresa Correo Argentino y del Estado nacional".

Asimismo, Tonelli juzgó que "mejor que sea la Corte" Suprema de Justicia "la que finalmente resuelva y nos dé a todos la certeza de que el acuerdo es o no adecuado" e insistió en que en el convenio "no hay ninguna quita del 98 por ciento, acá la quita es cero". Consultado por la impugnación que hizo Boquín a la actuación del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, quien llevó adelante el acuerdo , respondió que "la que no reúne las aptitudes es la fiscal", a la vez que afirmó que "dice cualquier cosa en su dictamen".