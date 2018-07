Insólito: Triaca dice que "no hay lugar para la impunidad"

A pesar de sus múltiples escándalos, el ministro afirmó sin sonrojarse que los camioneros "deben cumplir la ley como cualquier argentino".

20 de julio

Si por algo es conocido Jorge Triaca en Argentina, seguro que no es por haber mejorado la situación del empleo. Por el contrario, cada vez se genera más trabajo no registrado ("en negro"), sube la desocupación y los salarios no alcanzan.

El titular de la cartera de Trabajo, en cambio, es conocido en todo el país por sus escándalos, como el que se destapó en enero pasado, cuando se supo que tenía a una empleada doméstica contratada "en negro", a la cual encima insultó en un audio de Whatsapp que se difundió por todo el país.

El escándalo sin embargo no había terminado ahí. Después se supo también que Triaca había nombrado a su empleada, llamada Sandra Heredia, con un cargo en el Sindicato Obrero Marítimo Unido (SOMU), que la administración macrista había intervenido. Una irregularidad tras otra, mostrando cómo es para Cambiemos el ejercicio del poder.

Como si esto no fuera conocido por todo el país, este viernes sin embargo Triaca no se sonrojó al hacer afirmaciones como "acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante".

También sostuvo que los camioneros "deben cumplir con la ley como cualquier argentino", entre otras frases del mismo estilo.

Todo, con el objetivo de justificar el nuevo ataque antisindical, que en este caso consiste en una multa de más de $ 800 millones al gremio de Camioneros por la supuesta violación de una conciliación obligatoria. Más allá de todos los favor que los Moyano y otros burócratas sindicales le prestan al plan de ajuste, el macrismo quiere con esta medida dar un fuerte mensaje contra los sindicatos. Bienvenida Lagarde. (LID)