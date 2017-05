Intercambio comercial: déficit de U$S 139 millones en abril

La balanza comercial registró en abril un déficit de U$S 139 millones, según informó el INDEC.

24 de mayo

El intercambio comercial durante abril arrojó un déficit de U$S 139 millones, según difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el mes de abril de 2017 las exportaciones fueron por U$S 4.825 millones y las importaciones U$S 4.964 millones, así el déficit de la balanza comercial fue por U$S 139 millones.

Las exportaciones aumentaron el 1,7 % con respecto al mismo mes del año anterior, con un aumento de U$S 82 millones. Los precios aumentaron 5,8 % y las cantidades bajaron 3,9 %.

Las exportaciones de Productos primarios no registraron variaciones, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aumentaron el 5,3 %; Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron el 4,6 %. En tanto, Combustibles y energía disminuyeron el 40,9 %.

Las importaciones en abril crecieron un 13,6 % comparado con igual mes del año anterior, con un incremento de U$S 593 millones. Los precios crecieron 7,7 % y las cantidades aumentaron 5,4 %.

El informe detalla que durante abril crecieron las importaciones de Combustibles y lubricantes (85,8 %), Vehículos automotores de pasajeros (32,7 %); Bienes de capital (25,5 %); Bienes de consumo (12,1 %); Bienes intermedios (15,8 %) y; en tanto que se redujeron las importaciones de Piezas y accesorios para bienes de capital (-5 %).

En abril, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil fueron por U$S 761 millones y las importaciones desde Brasil U$S 1.395 millones, dejando un saldo comercial deficitario de U$S 634 millones.

Las exportaciones a China alcanzaron U$S 390 millones y las importaciones U$S 770 millones. El déficit comercial en este caso fue de U$S 380 millones. En tanto, las exportaciones a Estados Unidos representaron U$S 384 millones y las importaciones desde ese país, U$S 642 millones. El déficit con Estados Unidos en abril fue de U$S 259 millones de dólares. Las sumas de estos tres países absorbieron 31,8 % de las exportaciones de Argentina y abastecieron el 56,75 % de las importaciones.