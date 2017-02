Intercambio comercial: déficit de U$S 106 millones en enero

La balanza comercial registró en enero un déficit de U$S 106 millones, que representa un 40 %menos al desequilibrio que se había producido el mismo mes del año pasado, según informó el Indec.

En el mes de enero de 2017 las exportaciones fueron por U$S 4.234 millones y las importaciones U$S 4.340 millones, así el déficit de la balanza comercial fue por U$S 106 millones.

Las exportaciones subieron 9,3 % con respecto al mismo mes del año anterior, con un incremento de U$S 359 millones. Los precios aumentaron 5 % y las cantidades 4 %.

Las exportaciones de Productos primarios tuvieron un incremento de 17,2 %; Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 15,7 %; Combustibles y energía 35,8 %; en tanto Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se redujeron 0,2 %.

Las importaciones en enero fueron 7,1 % mayores al registrado en igual mes del año anterior con una suba de U$S 288 millones. Los precios cayeron 0,1 % y las cantidades aumentaron 7,2 %.

El informe detalla que durante enero crecieron las importaciones de manera interanual de Bienes de consumo (19,7 %); Combustibles y lubricantes (13,5 %); Bienes de capital (13,3 %); Piezas y accesorios para bienes de capital (10,3 %); Vehículos automotores de pasajeros (9,4 %); en tanto que se contrajeron las importaciones de Bienes intermedios (-6,7 %).

En enero, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil fueron por U$S 694 millones y las importaciones desde Brasil U$S 1.026 millones, dejando un saldo comercial deficitario deU$S 332 millones.

Las exportaciones a China alcanzaron U$S 230 millones y las importaciones U$S 795 millones. El déficit comercial en este caso fue de U$S 565 millones. En tanto, las exportaciones a Estados Unidos representaron U$S 262 millones y las importaciones desde ese país, U$S 507 millones. El déficit con Estados Unidos en enero fue de U$S 246 millones de dólares.

La suma de estos tres países absorbieron 28 % de las exportaciones de Argentina y dejaron el 53,6 % de las importaciones.

Mientras el Indec publicó el informe, el presidente Mauricio Macri comenzó su gira en España a la caza del capital extranjero para que inviertan en Argentina y aumentar el comercio. “Road show” que ya hizo el año pasado, sin muchos éxitos de ampliación de tratados bilaterales o lluvia de inversiones. (LID)