JUJUY: Aprender…¿a respetar?

¿Objetivo? Felicitar a un grupo de agentes que desempeñaron funciones en en relación al desarrollo del mencionado operativo.

13 de noviembre

Se citó a los trabajadores a las once de la mañana en el segundo piso de dicha secretaría, la sorpresa fue conjunta por parte de los empleados cuando una vez reunidos, su máxima autoridad, secretaria de despacho, Pp. María Fernanda Montenovi, acompañada por la Directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, Lic. Vanesa Humacata, luego de darles el cordial saludo por el “éxito” en el desarrollo y adhesión en las escuelas que procedieron a la realización de la evaluación nacional, se vieron hostigados por las autoridades.

Resulta que el tema central del pseudo agasajo fue realmente la prohibición a los agentes a comentar en redes sociales cualquier tipo de posturas en contra de la gestión educativa, o del gobierno en general, se los invitó a que realicen las críticas “de frente” ante ellas, que no a tolerarían ninguna clase de falta de respeto, que ellas habían recibido llamados de atención por parte de los superiores indicando que los comentarios provenían de sus subordinados, pregonaron que la idea de esa secretaria era de estilo organizacional horizontal, pero que no dudarán a la hora de aplicar la verticalidad, ya que consideran que no se puede ir y comentar lo que uno quiera en redes sociales. Para concluir su lema fue “al que no le guste, que se vaya, nadie los va a agarrar, son libres”.

De esta manera lisa y llanamente se hostiga en el Ministerio de Educación de Jujuy, la realidad es que hoy los trabajadores (docentes y contratados) temen su continuidad laboral, su fuente de ingreso y sostén económico por los aprietes recurrentes y cada vez más abiertos, más claros y más firmes.

Ahora me pregunto ¿Y la libertad de expresión? ¿En qué artículo de la Ley 3161/1974 del Estatuto del Empleado Público se establecen sanciones o se manifiesta como una falta al Estado estar en desacuerdo del mismo y decirlo?

¿Será que no hay problemas en serio en educación y por ello se toman el tiempo y el trabajo de revisar comentarios en las redes para luego perseguir a los empleados prohibiéndoles hasta su opinión?

Sigamos con el cambio, sostienen y proclaman unión, paz y trabajo pero amedrentan a los más débiles a los trabajadores, así está la educación en Jujuy, así se manejan los funcionarios de la Unión Cívica Radical. (LID)