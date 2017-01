Javier González Fraga: frases gorilas y definiciones económicas

Ayer se conoció el cambio al frente del principal banco público. El saliente Carlos Melconian tenía una visión ortodoxa. Pero en cuanto a derechista, parece que González Fraga lo supera.

19 de enero

El nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina es graduado de la Universidad Católica Argentina (UCA). Estuvo encargado del Banco Central en los primeros años de las presidencias de Carlos Menem.

En 2011, acompañó a Ricardo Alfonsín en la fórmula presidencial. Aquí sus principales frases, varias de las cuales destilan un importante gorilismo, como así también sus definiciones económicas a tono con un giro discursivo más ortodoxo que encaró el Gobierno de Cambiemos con el recambio en el Ministerio de Hacienda.

Rechazó la política económica de los gobiernos kirchneristas calificándola como "la burbuja de crecimiento populista". No es que estaba preocupado porque los empresarios se la “llevaron en pala”, como festejaba Cristina Fernández. Por el contrario, se escandalizaba debido a que "Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio... Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior", afirmó en mayo pasado.

"Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. No es como en 2001, que había aumentado, la gente tuvo que salir a hacer changas. La pobreza viene creciendo desde hace cuatro o cinco años. Pero el tema no se ha agravado como sí se le agravó a la clase media y media-baja. Creo que la situación de los pobres no se ha agravado tanto", declaraba en junio mientras el Observatorio de la Deuda Social de la UCA afirmaba que en los primeros meses del Gobierno de Cambiemos se habían generado 1,4 millones de nuevos pobres y 400 mil indigentes más.

"En términos relativos la clase media está peor que la clase baja. Porque la clase más baja no depende tanto de las tarifas porque consume muy poco o está colgado. Pero el que tiene un departamentito, paga las expensas, y tienen un trabajo normal lo afectan los aumentos. La situación de los pobres no se ha agravado tanto como en el caso de la clase media baja", completó la idea González Fraga.

Cuando le pidieron la renuncia a Alfonso Prat Gay, quien fue alumno suyo en la facultad, González Fraga se quejó: "Es una pena que el Gobierno prescinda de una persona tan valiosa. El Presidente y el jefe de Gabinete prefieren trabajar con un equipo donde no haya figuras predominantes. En Economía es importante que haya ministros convocantes y motivantes. No alcanza sólo con números, hay que generar entusiasmo, inversión, actitud positiva. Tengo una buena opinión de su gestión y lamento que no esté más".

No obstante, también apoyó al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, porque "tiene muchas cualidades". Para luego agregar que "van a tener que encontrar a alguien que tome a su cargo el convencer y comunicar cuál es el camino para que se generen las inversiones".

"Falta un jefe de orquesta" porque "achicar el déficit lo puede hacer cualquiera". Aunque sugirió que "el Gobierno siga adhiriendo al gradualismo", enseguida aclaró que esto no significa "hacer lento lo que se puede hacer rápido", sentenció en diciembre último en una entrevista con El Cronista.

“El Gobierno se apresuró al decir que en el segundo semestre (de 2016) iba a haber una reactivación”, afirmó en esa entrevista.

En relación al déficit fiscal y el gradualismo, afirmó que "son los problemas políticos. El déficit que tenemos es por las concesiones políticas que se han hecho, que nos permitieron terminar el año sin huelga general, sin piquetes, sin saqueos. (La paz social) costó 2,5 puntos del Producto Bruto Interno".

También sobre el gradualismo explicó que tiene "dos convicciones: ser fuerte políticamente para darle continuidad a un gobierno no peronista, teniendo en cuenta que todos los anteriores no lograron terminar su mandato en los últimos 70 años. Y lo segundo, más importante, es estar convencido de que el ajuste no lo tienen que pagar los más pobres”, dando cuenta de una dudosa misericordia con los de menores ingresos.

Sobre la situación internacional, señaló: "Va a ser difícil crecer porque el mundo está muy en contra. Quién iba a decir hace ocho meses que Inglaterra iba a votar a favor de irse de la Unión Europea, que en Colombia ganaba el no por la paz con las FARC, que en Estados Unidos iba a triunfar Donald Trump y que Brasil entraría en otra recesión porque Temer no se sostiene políticamente. Vamos a un dólar fuerte y a tasas de interés más alta, porque el mundo está más complicado”.

Según el diario Clarín, González Fraga le habría transmitido a uno de los vice jefes de Gabinete, Mario Quintana, que “Quiero que el Nación pueda dar préstamos hipotecarios a 50 años de plazo”. (LID)