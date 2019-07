Jorge Altamira rechazó su expulsión del Partido Obrero: "No me sacan ni a tiros"

La fracción del histórico dirigente denunció en las últimas horas por "proscripción", "censura" y "espionaje" a la nueva conducción.

1ro de julio

El histórico dirigente Jorge Altamira rechazó su expulsión del Partido Obrero (PO) por intentar crear su propia facción, luego de haber sido desplazado de la conducción en un congreso partidario que encabezan el legislador porteño Gabriel Solano, el diputado Néstor Pitrola y la candidata a vicepresidente Romina del Plá (FIT-Unidad), entre otros referentes trotskistas.

"No solo estoy adentro del Partido Obrero, sino que no me sacan ni a tiros", advirtió Altamira. Y señaló que "el texto dice que yo me coloqué afuera, pero nadie me puede decir donde estoy colocado".

"Demostramos que la división es falsa, nosotros seguimos en el PO. Para echar a un militante no alcanza un papel (...) Hemos construido este partido, no necesitamos permiso para seguir construyéndolo", concluyó.

A través de un documento titulado "Paremos el intento de liquidar al Partido Obrero", la fracción de Jorge Altamira integrada por más de 700 militantes denunció en las últimas horas por "proscripción", "censura" y "espionaje" a la nueva conducción.

En tanto, el sector que ahora lidera el partido cuestionó al sector del histórico dirigente y excandidato presidencial por considerar que quiso "romper" con la agrupación de izquierda.

El sector de Altamira exigió mantener un espacio de disidencia "pública" y apuntó al comité central del Partido Obrero por "excluirlos" del uso de los recursos de la organización para la campaña electoral, así como de formar parte de espacios de debate y de decisión interna.

La tendencia de Altamira creó una "fracción pública" con una asamblea de militantes realizada el 23 de junio que desafió a la dirección del partido, con un extenso documento crítico.

Para la conducción partidaria a cargo de Gabriel Solano y Néstor Pitrola, la constitución de ese sector por fuera de la estructura organizativa significó la oficialización de la "ruptura". (IProfesional)