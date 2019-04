Jorge Asís: "A Mauricio Macri le salió todo mal"

Asís afirmó que "nadie cree" en las medidas que lanzó el Gobierno contra la crisis y que el video del Presidente con vecinos "fue una muestra de debilidad".

23 de abril

El escritor Jorge Asís analizó el contexto político de cara a las elecciones presidenciales de octubre y reflexionó sobre el nuevo paquete de medidas lanzado por el gobierno de Mauricio Macri la semana pasada para contener la inflación, aliviar su impacto en los bolsillos e impulsar el consumo para reactivar la economía en el país.

A Macri "le salió todo mal", sentenció Asís. "Lo que salió mal es el no creer incluso en la economía. ¿Cuál es el principal problema? La inflación. Ahí presentabas un Cavallo, que podría haber sido Melconián, que conoce esto", afirmó. Sobre Cristina Fernández de Kirchner, el autor de aseguró: "¿Qué es lo que me parece que aterra? Las maneras, los pibes de la liberación saltando en el Patio de las Palmeras, las cadenas nacionales permanentes, algunos tonos y sobre todo la ofensiva innecesaria sobre el más grande medio de comuniación. Además, de errores extraordinarios como confundir a algunos chacareros con la oligarquía".

Aseguró que Macri comete "un error muy grande" ya que "no se puede estar al frente de un Gobierno en medio de una crisis de esta magnitud" y simultáneamente ser el candidato por la reelección.

"Candidato más piloto de tormentas en esta situación, te diría que es mucho", opinó. Y agregó: "Es un excelente producto desperdiciado, un producto como él tendrías que ponerle política. Crece de la no política con unas gestualidades e insustancialidades que lo llevaron a este lugar sin salida. No creyó en la economía y ahora muerte con las botas del otro. Estas medidas, no cree nadie en ellas. Si hacen esto para confortar a los radicales, un poco de respeto por la historia de la Unión Cívica Radical. No creo que necesite ser confortada".

Asís, además, analizó la manera en que el Gobierno anunció el paquete de medidas de precios congelados por seis meses, créditos de ANSES y descuentos para jubilados, que fue expllicado por los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Dante Sica (Producción) y Carolina Stanley (Desarrollo Social) en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos con la ausencia del Presdiente.

Macri difundió minutos antes de la conferencia un video en redes sociales, donde se lo vio conversando con unos vecinos del barrio porteño de Colegiales quienes le explicaban los ajustes que tuvieron que hacer en estos años por la crisis económica.

"Tenía una sensación de vacío y tristeza muy fuerte", afirmó el escritor y periodista con respecto al video.

"Fue una manifestación de debilidad más que de fuerza. Nadie puede pensar que eso que él hace, lo hace con decisión y firmeza. Es salir del paso, es la política del ’vamos bien’. Casi te diría que es lo más cómodo. Un video casero, que algunos lo toman como una genialidad ¡Chicos, basta de tonterías! ¡Ya somos grandes!", recalcó el excolumnista de Animales Sueltos.

Elecciones presidenciales

Con respecto a la figura del jefe de Estado y a los comicios de octubre, Asís aseguró que "es todo muy incierto".

"Desde el momento político, no sabemos si la doctora (Cristina Kirchner) se sube y no sabemos si Macri se baja", señaló.

"Ahí tenés algún problema porque nosotros tenemos que hablar de política y muchas certezas no hay. Vos tenés un Macri absolutamente lanzado. Alguna gente informada que hablo ya me dice: ’el círculo rojo pugna por Vidal o Lousteau’ y yo sinceramente no creo que sea la misma magnitud del Cambiemos que conocimos antes", continuó el periodista, entrevistado por Luis Novaresio en el canal A24.

El analista evaluó también el desempeño de Roberto Lavagna de cara a las elecciones de octubre.

"Lavagna es una muy buena cabeza, es un hombre que verdaderamente tiene conocimiento, tiene una cabeza política. Ahora, en cuanto al armado y construcción de una alternativa, a su alrededor es un exceso hasta del lenguaje creer que es una alternativa superadora y que todos los otros postulantes tendrían que dar un paso al costado o sumarse. Y la verdad que no es para tanto, no es arrollador, le va a costar armar su proyecto nacional, pero con alguna gestualidad y un par de reuniones, como creció en materia de expectativa y se generó una tercera pata de la mesa eso es admirable", dijo.