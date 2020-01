Jorge Lanata: "A Alberto Fernández le pasa esto porque no tiene el total de la autoridad"

El periodista adujo que las diferencias de opiniones dentro del Gobierno responden a la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner

El periodista Jorge Lanata sostuvo este jueves que "es evidente" que el presidente Alberto Fernández "no tiene el total de la autoridad" dentro del Gobierno y por eso existen opiniones encontradas sobre temas importantes, como la existencia de presos políticos y la investigación en torno a la muerte de Alberto Nisman.

El ex conductor de Periodismo Para Todos (PPT) consideró que detrás de las declaraciones de algunos referentes del Frente de Todos está la influencia de su vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"¿Por qué le está pasando esto a Alberto Fernández? Porque es evidente que no tiene el total de la autoridad. Si Fernández la tuviera, a un Presidente esto no le pasa porque el tipo controlaría a su propia gente. A él le dicen ’mirá, callate la boca y decí lo que dice ella (por su compañera de fórmula), no lo que pensás vos’", opinó Lanata al ser consultado por los dichos de la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien cuestionó la postura del Poder Ejecutivo frente a los ex funcionarios kirchneristas actualmente detenidos.

Por otra parte, el periodista señaló que "hace varios meses que lo que está pasando con la Justicia, con las causas y con la presión de a los jueces es grave", pero cuestionó que no se le esté "dando la importancia que merece" en los medios de comunicación.

De todas formas, el periodista aseguró que a Cristina Kirchner "le sería difícil zafar" de algunas causas que tiene en su contra, y resaltó que el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido, condenado en primera instancia por hechos de corrupción, "es diferente" porque ya "hay sentencias y cosas probadas".

"El tema de cómo las prisiones preventivas fueron aplicadas, es discutible y no me parece mal que eso se discuta, pero entonces, en ese caso seamos justos: liberemos a los 10 mil presos que están enterrados en las cárceles desde hace años", agregó en declaraciones relevadas por Infobae.

En este sentido, Lanata también dijo que le "causa gracia" el "tribunal ético" que organizaron el consitucionalista argentino Eduardo Barcesat y el ex juez Baltazar Garzón, para investigar presuntas persecuciones judiciales contra dirigentes políticos como Cristina Kirchner y De Vido. "Ellos dicen que van a tener los fallos en noviembre del 2020. Que los den ahora, para qué van a esperar tanto tiempo si se sabe que (el juez federal Claudio) Bonadio, (el periodista Luis) Majul y yo vamos a ser culpables", les pidió a los miembros de este tribunal, que ya anticipó que estas tres personas iban a ser juzgadas por su actuación en las denuncias contra ex funcionarios.

Lanata remarcó que "no está el lawfare en ninguna tribuna internacional", por lo que "ellos están inventando un delito y, lo que es peor, autoproclamándose jueces", una práctica que "pasa solo en las dictaduras".

"Barcesat dice que la tarea que ellos se atribuyen es la de concientizar a los pueblos sobre la dominación social, a ellos la democracia no les alcanza, necesitan inventar un nuevo sistema de Gobierno. Se llamará como quieran, el Gobierno del pueblo, populismo, como lo llaman los politólogos, pero evidentemente la democracia no alcanza porque todavía hoy no lograron dominar a todos los tribunales", criticó.

Por último, el escritor opinó que para el oficialismo "es más importante convencer que gobernar", pero que sus referentes "se equivocaron mucho" al reflotar la discusión sobre la muerte del fiscal Nisman, porque "es uno de los casos casi indiscutidos" tanto en la Argentina como en otros países.

"Vos podés discutir si robaron o si no robaron, de cuánto fue la coima, por más que haya mucha prueba, muchos testigos y muchos arrepentidos. El caso Nisman fue un caso mundial y conmocionó mucho a la gente porque una cosa es que te afanen y otra, que te peguen un tiro en la cabeza", cerró.