José López: "No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo si lo hago"

El ex secretario de Obras Públicas declara en los tribunales federales de Comodoro Py. “No tuve otra alternativa que obedecer”, dijo sin dar ningún nombre.

10 de agosto

El ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López comenzó a declarar en el juicio oral por los nueve millones de dólares con los que fue detenido en junio de 2016 en un convento de General Rodríguez.

"Luego de mucho pensarlo, con mi nueva defensa, que esta vez no me fue impuesta, voy a declarar siempre que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia", comenzó su exposición el ex funcionario.

"No me enriquecí ilícitamente en la función pública; ni yo, ni me esposa ni ningún miembro de mi familia en los 12 años y medio que estuve en el Gobierno. Poseo casi las mismas propiedades que tenia en 2003", aseguró.

José López fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016 -desde entonces está preso en la cárcel de Ezeiza- cuando llegó a un convento con bolsos y valijas con nueve millones de dólares para esconderlos. Un vecino llamó a la Policía cuando vio que un hombre arrojaba bolsos por uno de los muros y luego lo trepó para pasar al convento.