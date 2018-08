José Luis Espert proyectó una inflación de hasta 40% y un dólar a $35 para fin de año

El economista sostuvo que el Gobierno se equivocó al cerrar una meta con el FMI y que ahora se deberá sentar a renegociar el préstamo con el organismo

23 de agosto

El economista José Luis Espert proyectó una inflación del 40% para fin de año y advirtió que si el valor del dolar sigue escalando, ”va a terminar subiendo un 80% respecto al año pasado”. En 2017, cerró a 19 pesos.

“La economía está en plena recesión, en plena caída. No es una caída violentísima pero este año vamos a terminar cayendo 1,3% respecto del año pasado en promedio”, indicó este jueves el economista del CEMA en diálogo con radio Continental.

Detalló que si bien “el principio de año fue bueno, en cuanto a actividad económica y creación de empleo, ahora estamos en pleno auge de la caída de esa actividad”.

Espert había cuestionado el miércoles la política económica del equipo de Cambiemos al considerar que continúa con un sistema con un fuerte gasto público.

Dijo que hay un "Estado impagable" que termina encerrado en lo que él denomina un triángulo vicioso: "ajuste por crisis" en uno de sus aristas, "rebote" en otra y "leyes laborales inviables" en la tercera.

Ante el auditorio de la apertura del 10° Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias que se llevó a cabo en el Hotel Hilton, el economista dio a conocer sus proyecciones económicas para 2018 y no fueron nada alentadoras.

Estimó una inflación con un piso del 35% y de hasta 40%, un dólar entre $32 y $34 pesos para fin de año, una caída de la actividad económica de 1,2%, y un déficit fiscal primario de 2,4 por ciento.

"En 2018, año de gran devaluación, no descartaría que la inflación llegue a tocar el 40% que alcanzó en 2016 y 2014, con un piso en 35%", señaló. Y agregó que la meta del 32% de inflación anual acumulada a agosto de este año, que cerró el Gobierno con el FMI en el marco del acuerdo Stand By por u$s 50.000 millones, "va a haber que discutirla"porque implica un incumplimiento de lo previamente acordado.

"Mi sensación es que cuando el INDEC informe la inflación de agosto acumulada en los últimos doce meses, la misma va a estar arriba del 32%. De manera que el Gobierno va a necesitar ir al Fondo a negociar cómo corregir esa desviación del acuerdo", afirmó.

Por otro lado, Espert remarcó que 2018 es un año de fuerte devaluación y que de no ocurrir una nueva disparada del dólar como la que se vivió en mayo y junio, el billete verde va a finalizar el año en un promedio entre $32 y $34, "lo cual arroja un aumento del 80% respecto al 2017".

A pesar de que dio cuenta de una crisis económica latente, Espert descartó de plano la posibilidad de que exista un descalabro económico como el que se vivió en 2001 cuando Fernando De la Rúa era Presidente.

"¿Hay probabilidades de ir a un 2001? De ninguna manera. En 2001 hubo un contexto de muertos en Plaza de Mayo, robo de depósitos, un default payasesco de la deuda pública con el Congreso aplaudiendo, y la ruptura de todos los contratos con los privados. Ese conjunto de cosas no tienen la mínima chance de repetirse", subrayó.

Asimismo, desechó la chance de que Argentina vuelva a padecer una hiperinflación como la que se registró durante el mandato del entonces presidente Raúl Alfonsín, ya que consideró que para que eso suceda habría que tener una tasa de inflación del 4% diaria.

No obstante, el economista y profesor de Finanzas Públicas en la Universidad del CEMA, no descartó la posibilidad de que Argentina entre en default, aunque reconoció que "la posibilidad de reestructurar la deuda es muy baja".

En ese sentido, cuestionó la decisión de Macri de viajar a Estados Unidos para comprometerse ante los principales banqueros y fondos de inversión respecto a que no hay posibilidad de caer en default durante su gobierno. "Si los países defaultean o no, no son cosas que decide un político. Es una cuestión técnica y política pero no sólo política. Me parece un gran error del Gobierno que su presidente vaya a EEUU a decir que no va a haber default", enfatizó.

"Lo que se discutirá en los próximos 15 meses no es ni la hiperinflación, ni un 2001. Pero sí Argentina puede tener una corrida como la de mayo donde el dólar subió muy fuerte. De todas las calamidades de las que se habla, yo no descartaría un suceso donde el dólar pueda pegar otro salto", advirtió ante los empresarios que se reunieron para escuchar su análisis coyuntural.

En relación al panorama económico del próximo año, Espert dijo que "el 2019 va a ser un año con dificultades para crecer".

"No veo una recuperación que vaya a cambiar significativamente la economía. La obra pública está prácticamente paralizada", analizó. Consideró que el dólar, en un año electoral, no crecería otra vez un 80% interanual como en 2018 y añadió que el Gobierno se va a ver tentado en volver a atrasar el tipo de cambio.

"Para que no crezca la deuda necesitamos un superávit de 3,5%. Hay motivos para que haya dudas sobre si Argentina va a necesitar una reestructuración de la deuda", manifestó.

"Se habla de que al Gobierno le faltan u$s7.500 millones para financiarse hasta fines de 2019 y en realidad lo que necesita son u$s35.000 millones, en un contexto en el que los mercados están cerrados. Argentina tiene un desafío formidable hacia delante. Más allá de las necesidades de equilibrar las cuentas y salir de la crisis deficitaria, además de bajar el gasto público tiene que bajar impuestos para darle algo de aire al sector privado. Pero con esta situación fiscal va a ser difícil que bajen los impuestos", destacó. (IProfesional)