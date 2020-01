Jubilados: del 20 % de aumento prometido en campaña a una movilidad por escalas

Fuentes de la ANSES difundieron que la nueva movilidad jubilatoria sería del 11,56 % en promedio para quienes perciban haberes hasta $ 21.323, para luego ir bajando el porcentaje de aumento a mayores ingresos. Bajo el nuevo esquema aún no oficializado, los jubilados siguen pagando los costos del ajuste fiscal a medida del FMI.

20 de enero

En tiempos de “frazada corta” por la crisis económica, una vez más son los jubilados los elegidos para cargar con un “esfuerzo” mayor. Fuentes de ANSES hicieron trascender un esquema posible de la nueva movilidad jubilatoria que fue suspendida por la ley de emergencia económica.

Se trata de un esquema de movilidad diferenciada por escala de haberes que de oficializarse regiría a partir de marzo, en reemplazo de la anterior que preveía un aumento a todos los jubilados del 11,56 %.

De esta forma el aumento será del 11,56 % en promedio pero sólo para quienes perciban haberes hasta $ 21.323, alcanzando a 4,5 millones de jubilados y pensionados.

Mientras que para los 2,8 millones de jubilados y pensionados restantes la suba será de 9,9 % para quienes que cobren hasta $ 25.000. Los que perciban haberes hasta $ 40.000 recibirán un incremento de 6,2 % y los poquísimos tengan jubilaciones de $ 103.064 pesos en adelante, tendrán una suba de 2,4 %.

Para quienes cobran la jubilación mínima el incremento sería del 17,5 %, y aquellos que cobren hasta $ 20.000 tendrían una suba del 12,3%.

Se trata de un esquema redistributivo entre los jubilados que más cobran hacia los que tienen menores jubilaciones. Pero esta es una mirada engañosa si tenemos en cuenta que aquellos con jubilaciones entre $ 25 mil y $ 40 mil (aproximadamente más de 3 millones de abuelos y abuelas) se encuentran por debajo de la canasta de jubilados que elabora la Defensoría de la tercera edad, que se ubica cercana a $ 38 mil. Esta canasta incluye una combinación de productos alimenticios, medicamentos y gastos varios como alquileres y transporte, que son necesarios para garantizar la vida en condiciones humanas de los adultos mayores.

Al respecto el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, consultado por el nuevo esquema nos decía que mientras pretenden aplicar sobre quienes perciben la mínima la movilidad actual que no está derogada sino suspendida, y es un derecho adquirido. En este sentido Semino advertía que de oficializarse el esquema segmentado – para pagarle menos a los jubilados que no cobren la mínima- podría desatarse una nueva escalada de juicios por recomposición de habares ya que al tratarse de un derecho adquirido por todos los jubilados, se trata de una medida inconstitucional.

Los jubilados en el ojo del ajuste fiscal

Estas medidas tienen como objetivo principal reducir el gasto fiscal cerca de un 9 o 10 %, y no están aún oficializadas. Tampoco se sabe qué pasará con la suba de las Asignaciones Universales por Hijo que recibía el mismo aumento que la movilidad jubilatoria.

Atrás quedaron las promesas de campaña electoral de Alberto Fernández que prometía una suba de las jubilaciones del 20 % en base al no pago de los intereses de las Leliq. Por el momento este gobierno no tiene pensado otorgar aumentos tales a los jubilados y mucho menos hacer que recuperen lo perdido en los últimos 4 años. Tampoco avanzó en afectar las ganancias de los bancos y los especuladores, no aumentó las retenciones del campo y bajó las retenciones de las petroleras y las mineras. El “esfuerzo” para mostrar voluntad de pago al FMI lo están haciendo los jubilados, los sectores más vulnerables y los trabajadores. Extraña “solidaridad” la de Fernández. (LID)