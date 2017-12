Jujuy: El empresario que trae Gerardo Morales a La Esperanza figura en los Panama Papers

Omar Leal Quiroz el principal CEOs de la compañía colombiana interesada en la compra del Ingenio La Esperanza figura en los Panamá Papers. Una investigación periodística demuestra el desfajase entre la estructura financiera y el tamaño de la empresa despertando amplias sospechas de sus verdaderos fines.

29 de diciembre| |

Poco se sabe de la multinacional de origen colombiana interesada en la adquisición del Ingenio La Esperanza, el grupo Omega Energy. En su paso por la legislatura provincial en el mes de agosto, el presidente de la compañía, Omar Leal Quiroz, no dio detalles de su plan de inversiones, tampoco entregó los estados contables del grupo, pero no se privó de exigir 400 despidos -que el gobierno le concedió- como condición para adquirir a precio de remate el ingenio y sus más de 70 mil hectáreas.

Con esta carta de intenciones y con tan poca información, el Grupo Omega Energy incurriría en un primer inclumplimiento de la “transparencia” (Acceso y confiabilidad en la información) o el “respeto” (Tolerancia y cuidado de los seres humanos y el medio ambiente) que hacen a los “principios y valores” que enuncia su web institucional.

En esta misma página web se puede observar que pese a realizar actividades en cinco países, por el volumen de facturación se trata de una pequeña empresa con poco más de diez años de antigüedad, dedicada principalmente a la explotación petrolera y gasífera. Y aunque está incursionando en al producción de bioetanol, el negocio azucarero le resulta completamente ajeno. Quizás por eso no le importe que con 600 trabajadores el ingenio no puede funcionar.

Sobre paraísos fiscales y coartadas

Con base en Colombia y una reciente expansión hacia Surinam, Nigeria, Estados Unidos, y Paraguay, esta empresa declaraba en 2014 ingresos operativos brutos por 80 millones de dólares, una cifra bastante modesta en el mundo de los negocios petroleros.

Seguramente como resultado de esta situación la empresa ya tuvo serios problemas de liquidez en 2015, en Colombia, cuando se enfrentó a la comunidad de Boyacá por el incumplimiento del pago a los transportistas, servicio tercerizado a través de una asociación municipal.

En aquella oportunidad, el encargado de dar la cara fue Cesar Leal, hijo de Omar, manifestando que “los incumplimientos a los transportadores se deben a que no tenemos crédito con los bancos y toca traer dinero de afuera, con una serie de requisitos difíciles de cumplir”.

Probablemente los requisitos “difíciles de cumplir” tuvieran que ver con la compleja estructura financiera montada por sus dueños para la fuga de capitales y evasión impositiva con una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales.

De Colombia a Panamá y las Islas Vírgenes Británicas

Es que el titular de la compañía, Omar Leal Quiroz, y su vicepresidenta Sofía Alejandra Santodomingo, figuran en el listado que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó en lo que se dio a conocer como los “Panamá Papers”.

En las paradisíacas Islas Vírgenes Británicas, donde funciona uno de los principales paraísos fiscales del mundo, Omar Leal Quiroz tiene una compleja arquitectura de empresas en las que participa como presidente o director. Entre las cuales se destacan la DragonFly Overseas Inc (IVB) y Omega Energy Group (BVI).

Esta última dentro del esquema de empresas del grupo aparece con el rol de “madre” y las dos empresas que se desprenden en orden de importancia, Panacol Energy Inc. y Omega Energy International, tienen sede en Panamá.

Fiel a su tradición como afirma el Grupo Omega Energy en su web, “A lo largo de su corta pero pujante historia, la empresa ha generado alianzas con distintas compañías nacionales e internacionales”, Omar Leal Quiroz participa en otras empresas radicadas en Panamá, otro importante paraíso fiscal. Entre ellas Amazonas Films Corporation, Omega Mining Natural Resources SA y Buena Vista Energy Investments Inc., entre un total de 10 empresas activas, en las cuales como accionista ejerce un papel en su dirección.

Dentro de todo el entramado de vinculaciones de empresas y fundaciones que giran en torno a la figura de Omar Leal Quiroz, otro aspecto que debería llamar la atención, es que una de las principales empresas del grupo Omega Energy Internacional tiene dos sedes: una en Bogotá-Colombia -con domicilio en Av. Carrera N°9 113 - 52 Piso 21, Edificio Torres Unidas 2- y otra en Panamá inscrita con el número 385651S desde el 13 de septiembre de 2000. ¿Qué rol cumple cada una? En Colombia según la empresa extraen hidrocarburos como parte de los operadores del bloque Llanos 21 adjudicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otros pozos petroleros. En Panamá, no aclaran sus actividades ¿Será que allí esconden el dinero fugado de los controles del Estado colombiano?

A su manera Omar Leal Quiroz en el “Reporte de Sostenibilidad 2014” explica parte de los motivos de la operatoria off shore del Grupo Omega Energy, “Nuestra estructura financiera fue primordial y estratégica para nuestra campaña de exploración, desarrollo de hidrocarburos y la expansión de la infraestructura de producción y comercialización de crudo, gas natural, nafta, GLP y energía.”

Sin embargo, detrás del discurso de tono empresarial “correcto” se esconden los verdaderos intereses de la operatoria off shore de toda la clase empresarial a nivel mundial. Recordemos que a partir del revuelo internacional que generaron los “Panamá Papers” se hizo público que las empresas radicadas en paraísos fiscales se arman para la evasión y elusión impositiva, la fuga de capitales, y muchas veces también para ocultar el origen ilícito de los fondos. El escándalo volvió a resurgir este año cuando se hicieron conocidos los “Paradise Papers” en los cuales figuran importantes empresarios de origen nacional como Blaquier, Coto o Bulgheroni, entre otros funcionarios de Cambiemos, artistas y líderes mundiales.

Omega Energy un grupo poco transparente

Anteriormente en este diario explicamos cómo algunos números del acuerdo entre el gobierno de Gerardo Morales y el grupo Omega Energy mostraban una estafa a los trabajadores y al pueblo de La Esperanza.

Haciendo una primera lectura del balance contable que muestra Omega Energy la empresa facturó poco más de 80 millones en 2013 y 2014 respectivamente, y posee un patrimonio neto de poco más de U$S 100 millones. Si recordamos que el grupo Omega en la conferencia junto al gobernador Morales anunció que aportarían 85 millones de dólares en efectivo en el Ingenio La Esperanza, teniendo en cuenta los balances antes mencionados, no queda claro cómo el grupo puede obtener ese monto de inversión que supera su facturación anual. Más aún cuando su filosofía es mantener un bajo nivel de endeudamiento, partiendo que su deuda supera el 50% de su patrimonio. Otra vez, los números no cierran, salvo que Omega Energy esté trayendo a Jujuy el dinero escondido en los paraísos fiscales y que tenga necesidad de “blanquear” una parte de ellos.

De un análisis global de los balances del grupo Omega Energy llama la atención semejante estructura financiera off shore con más de 10 empresas entre Panamá e Islas Vírgenes Británicas para una modesta facturación de 80 millones de dólares anuales y un patrimonio neto de poco más de 100 millones. Evidentemente como dice el refrán, “aquí hay gato encerrado”.

¿Quién es Omar Leal Quiroz?

Hace unos años, uno de los diarios más importantes de Colombia, El Tiempo, vinculó a Omar Leal Quiroz, con un controvertido empresario llamado Ricardo Morales, señalado como testaferro de Juan Carlos Ramirez Abadía (alias “Chupeta”), un conocido narco del Cartel del Norte del Valle.

Según la información periodística, Omar Leal aparecía como representante de Pexin SA, empresa petrolera del presunto testaferro perseguido por la justicia colombiana. Consultado por El Tiempo, Leal tuvo que reconocer el vínculo aunque manifestó no recordarlo.

Con este prontuario entre cárteles y paraísos fiscales, es comprensible el silencio del gobierno de Gerardo Morales que prefiere acusar a los trabajadores azucareros de “delincuentes” y ordenar detenciones ilegales, a aceptar que esta metiendo por la venta a un grupo empresario que viene con las manos manchadas de corrupción, fraude y despidos. En el gobierno de los CEO´s este tipo de prácticas ya se torna una cuestión familiar, siendo parte de la tradición del grupo SOCMA perteneciente a la familia Macri que supo pasar de 7 a 47 empresas durante última dictadura cívico-militar.

Será por eso que ocultan el verdadero contenido del acuerdo con el Grupo Omega Energy, informe que fuera solicitado por Alejandro Vilca y el bloque de diputados provinciales del PTS-Frente de Izquierda a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que aún no respondieron las autoridades. (LID)