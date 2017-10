Jujuy: Enacom pidió la clausura de una radio comunitaria con más de 20 años

Ubicada en un pueblo de seis mil habitantes, recibió una notificación de clausura por no cumplir con requisitos exigidos por el Ente Nacional de Comunicaciones.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pidió la clausura de FM Pirca 101.4, de la provincia de Jujuy, emisora popular con más de 20 años en el aire.

A ochenta y cinco kilómetros al norte de la capital jujeña sobre la ruta 9 se encuentra la Quebrada de Humahuaca que tiene varias localidades, en el centro de su recorrido se ubica Las Pircas, un pueblo a dos mil metros de altura sin industria pero con una radio que oficia no solo de buena compañía sino que por el aire comparte y recupera desde sus orígenes, saberes y conocimientos que se han perdido o arrancado de la cultura como el sistema alimentario o la variedad de granos de grandes potenciales energéticos, cultivos como la chia, el amaranto, festividades, ritos, medicina, información para la comunidad.

FM Pirca se fabricó con pequeños equipos que permitieron comunicar a la población los aspectos más importantes de su comunidad: sus raíces, la palabra, la historia.

Las Pircas es un pueblo con habitantes inquietos hay quienes lo definen culturalmente como el más rico de la región por la cantidad de acontecimientos que suceden y lo que generan. Armando Álvarez, creador de la emisora, contó en el programa de radio "Feria Franca", que se emite por la radio de la Universidad Nacional de Lanús, que en su pueblo se vive una vida sencilla pero linda, sin tantas aspiraciones como en las grandes ciudades, que sus intereses son por otros tipos de cultivos y que no quieren la soja, que sus habitantes son felices siempre que el sol sale y como el "pueblito" está a dos mil metros del nivel del mar, generalmente siempre sale el sol aunque quiten el aire.

La radio es de baja potencia, no tiene publicidad y está destinada a prestar servicios para un pueblo de 6.000 habitantes, donde 800 son músicos. Días atrás, la emisora recibió una notificación que solicita el cumplimiento de requisitos legales que de no cumplirse provocarán la clausura en un lapso de cinco días.

"El progreso significa(ba) que nosotros teníamos que desaparecer de la historia, progreso era una caja californiana, la cocina a gas, progreso era lo que venía de la civilización y nosotros éramos los bárbaros y de los bárbaros se pueden esperar pocas cosas. Los intereses son enormes, la diversidad no gusta, molesta. Una radio abierta, sin publicidad, parece que eso no es bueno", dijo Álvarez sin perder la buena energía al relatar cada uno de todos los hechos.

El comunicador está convencido de que en el pueblo quedará lo que tenga que quedar, lo bueno, lo permanente. Confiado en el trabajo que realizaron para la comunidad en general gracias a la emisora que permitió durante tantos años transmitir los aspectos más importantes de la cultura, conocimientos y música en una radio que se construyó sobre piedras y quesolo el peso de ellas la sostiene.

El estado, a través del Enacom, les exige requisitos que son casi imposibles de cumplir para cualquier emisora de nuestro país y más aún para las comunitarias de estas características y en este contexto.

Los comunicadores de la FM Pirca son vinculadores de mundos, rescatan y cuentan lo que sucede en su región, lo comparten con otros, lo ponen en el aire, mantienen viva la memoria porque todos los pueblos son culturalmente valiosos y tienen una historia que contar, el derecho de hacerlo y los vecinos de poder oírlo, conocerlo y disfrutarlo. Alagado por los llamados que recibió en apoyo y solidaridad con lo que le sucede, Armando Álvarez reflexionó sobre los motivos por los que la radio tienen que desaparecer y concluyó que es su punto de vista, la forma de ver, sentir y de ser la que tiene que desaparecer en esta nueva etapa.

"Nos llamaremos a silencio, que se sienta, nos retiramos pero no nos morimos, quizás tengamos que hablar callando y cuando vengan a llevarse los equipos los miraremos", relató sin perder la alegría y convicción en el tono de cada una de sus palabras. Con el poco aire que les queda, el comunicador popular /te/me/nos invita a reflexionar, a no creer en lo que todos te digan, a pensar y a festejar porque "mientras haya espíritu y decisión de lucha sumado a las magias de los andes en alguna otra oportunidad podrán volver a compartir bocanadas de historias de nuestras comunidades en Pirca. "No creas en todo lo que te digo, reflexioná, pensá. Todos los pueblos son culturalmente valiosos. ¿Por qué nosotros tenemos que desaparecer?". (María Laura Morales/infonews.com)