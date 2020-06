Jujuy: Gerardo Morales rechazó la intervención de Vicentin pero expresó su "confianza" en el Presidente

El gobernador de Jujy opinó que "no es una buena señal" para las empresas que preveían inversiones. Pero dijo que tiene "confianza" en que Alberto Fernández no tiene la actitud de "ir por todo".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo hoy que no está de acuerdo con la intervención del grupo Vicentin porque genera "incertidumbre" y "no es una buena señal" para las empresas que preveían inversiones, pero dijo que tiene "confianza" en que la actitud del presidente Alberto Fernández no será "ir por todo".

"No estoy de acuerdo, me parece que hay que buscar formas de salvar las empresas, pero más allá de los antecedentes que viene trayendo Vicentin, no me parece una buena señal", dijo el gobernador radical en diálogo con radio La Red.

El mandatario provincial de Juntos por el Cambio contó: "Han venido empresas jujeñas a preguntar, que tenían proyectos de obra privada de ampliar esto o aquello, invertir y preguntan: ’¿Che, cómo es el asunto?’".

Con este argumento, Morales agregó que "genera incertidumbre una medida de este tipo" y opinó que, "en el marco de la pandemia, habría que ir más despacio con eso".

En tanto, al ser consultado sobre si esta decisión del gobierno nacional implica "el regreso del ’vamos por todo’", Morales respondió: "No, yo tengo la confianza en el Presidente de que no es esa su actitud, pero sí ha generado miedo". (Télam)