Jujuy: Gerardo Morales, uno de los gobernadores con menos apoyo del país

En una encuesta de opinión pública difundida recientemente por la Consultora CB, se puede observar la pronunciada caída de la imagen positiva del mandatario jujeño. Según estos guarismos, al mes de mayo de 2020, solamente cuenta con un 43,8% de aprobación, muy por detrás de los índices difundidos desde fuentes oficiales.

1ro de junio

Hace pocos días se difundió el trabajo de la encuestadora CB Consultora, cuya dirección está a cargo del Lic. Cristian Buttié, que expone un estudio de imagen de los principales actores políticos de la Argentina y un estudio del grado de aprobación de los 24 gobernadores del país.

Contrariamente a lo que viene difundiendo el gobierno de Jujuy con una intensa campaña publicitaria en los principales medios locales, que incluyen TV, Radio, periódicos impresos, portales informativos y redes sociales en general, se puede observar una caída más que pronunciada en la imagen positiva de Gerardo Morales, con tan sólo el 43.8%.

De manera esperable, con un período ya concluido en sus espaldas y un sinfín de promesas incumplidas como así también muchos faraónicos proyectos que quedaron inconclusos o, peor aún, nunca se iniciaron, Gerardo Morales no estaría pasando por el mejor momento en cuanto a la valoración que hacen los casi 770.000 habitantes de la provincia. A pesar de la utilización que están haciendo tanto el presidente Alberto Fernández como los distintos gobernadores del coronavirus y el clima de “unidad nacional” que intentan instalar, los resultados para Morales no parecen ser los esperados. Con pocos casos detectados en la provincia, una fuerte campaña mediática, que incluye reportes casi diarios por cadena provincial que tienen al gobernador como vocero central, y un peronismo dividido pero que viene siendo garantía de gobernabilidad y casi nulas críticas al Gobierno, no alcanza para levantar la imagen de Morales.

Entre los “méritos” para lograr estos indicadores estarían la creciente deuda contraída en los últimos períodos, los constantes y sistemáticos ataques a todo el arco de trabajadores docentes y estatales de la provincia, la falta de diálogo e imposiciones en la cuestión salarial, el escandaloso tratamiento de la venta del Ingenio La Esperanza, o la escasa o casi nula ejecución de obra pública que incluye un tema candente como lo es la falta de vivienda en amplios sectores de la población, entre otros temas que mostró la verdadera cara de la administración Morales. (LID)