Jujuy Ingenio la Esperanza: la mentira de Morales tuvo patas cortas

Juárez señaló en una entrevista al diario El Tribuno que actualmente está trabajando el 90% del personal y que se espera en mayo ya ingrese la totalidad, incluidos los 210 nuevos empleados. Según se informó, al menos 130 de los nuevos empleados serán de empresas tercerizadas, aunque se desconoce qué actividades realizarán.

30 de abril

La precarización, el objetivo de Gerardo Morales

El anuncio da por tierra con los argumentos que oportunamente el gobierno provincial había realizado para justificar el despido de 338 trabajadores, acción que desató un duro conflicto con los trabajadores y que incluyó una feroz represión en diciembre de 2017.

Según el gobernador, que en ese momento había anunciado la venta del Ingenio por 85 millones de dólares “de contado”, el ingenio sólo podía ser rentable con 600 operarios funcionando. Luego del fracaso de las negociaciones con el Grupo Omega Energy, en 2019 el gobierno terminó vendiendo el ingenio al grupo Budeguer por 50 millones de dólares en 17 años sin interés. La oferta incluía sólo a los 600 obreros, pero sin antigüedad ni categorías conquistadas. Una ganga que fue avalada por el Juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón.

Ya durante el conflicto de diciembre de 2017, tanto los trabajadores como desde las bancas del Frente de Izquierda se denunciaba que el ingenio no podía funcionar con 600 operarios y que el objetivo del gobierno era entregar un ingenio con la organización de los trabajadores derrotada y los derechos de los trabajadores perdidos. Consultado por La Izquierda Diario, el diputado provincial por el PTS-Frente de Izquierda Alejandro Vilca señaló que “este anuncio de la tercerización de trabajadores vuelve a mostrar que teníamos razón. Por eso el gobierno de Gerardo Morales siempre se negó a dar información que justifique los despidos. Se entregó el ingenio a un precio irrisorio, se les quitaron los derechos a los trabajadores y ahora avanzan en tercerizar los servicios”.

Asimismo, Vilca indicó que “siempre dijimos que el ingenio con la totalidad de los trabajadores no daba pérdidas y hoy podría haber cumplido un rol clave en proveer alcohol para toda la población frente a la pandemia del coronavirus. El gobierno nunca explicó cómo bajo su gestión, La Esperanza era el único ingenio del país que daba pérdidas, ni en dónde se invirtieron los supuestos $600 millones por año que puso el Estado provincial.”

Un sindicato preocupado por “su” plata y no por los trabajadores

Insólitamente durante la entrevista el dirigente Sergio Juárez no hizo ningún cuestionamiento al ingreso de tercerizados a prestar servicios en el ingenio, sino que sólo le preocupa recuperar fondos supuestamente para la obra social. Recordemos que desde que Sergio Juárez, cercano a la diputada nacional Carolina Moisés, asumiera el sindicato, se perdieron más de la mitad de las fuentes laborales, categorías, antigüedad y derechos históricos de los trabajadores que quedaron y ahora se consuma la precarización con el ingreso de 130 tercerizados.

Consultado por este diario, el ex trabajador y referente del Ingenio La Esperanza, Silvio “Chopper” Egüez, señaló que “siempre dijimos que el objetivo de Morales era avanzar en una especie de reforma laboral y ahora se ve a las claras. Y eso no podría haber sido sin la complicidad del sindicato que permitió todos los avances patronales y de Morales. No por casualidad en el ingenio todos los que no apoyaban a Juárez hoy están afuera, incluidos la mayoría de delegados gremiales.”.

Por último, Egüez remarcó que “nosotros, como ex trabajadores, no vamos a dejar de denunciar todos estos atropellos. Porque en La Esperanza todavía hay cientos de compañeros de toda la vida y vamos a apoyar todos sus reclamos. Y el primero de los reclamos es el de justicia por los ocho compañeros fallecidos en la explosión de un tacho de alcohol del año pasado, que no fue una tragedia como dice Juárez en esa entrevista, fue un crimen provocado por la desinversión, la inseguridad con la que los Budeguer obligan a trabajar y que podría haberse evitado si no fuera por la complicidad de Morales, Abud Robles y el juez Calderón.”. (LID) Por Juan Rovere