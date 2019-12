Jujuy: Ledesma continuó en modo ganador durante el gobierno de Macri

Luego de la década ganada sus ganancias operativas no dejaron de crecer durante el gobierno de los CEOS, en el cual, ingresaron familiares de los Blaquier como funcionarios. Nada indica que la fortuna del centenario clan no siga en ascenso con el nuevo gobierno de Alberto Fernández.

10 de diciembre| |

El grupo encabezado por la emblemática familia Blaquier que recibió con los brazos abiertos al presidente Macri, supo tener durante los cuatro últimos años una continúa mejora de sus ganancias operativas, profundizando los buenos resultados durante los años previos.

Sin embargo, al igual que otros grandes grupos económicos que eternamente ganan en el país, producto de la devaluación y la suba de las tasas de interés a favor de los bancos, registró un resultado financiero negativo durante su último balance.

Esta deriva producto de las políticas económicas aplicada por el gobierno de Macri no ha significado que las caras visibles del grupo Ledesma expresen su malestar con un gobierno liderado por hombres de su misma clase. Su apuesta les permitió recibir las ventajas de la quita de retenciones como rebajas al impuestos a las ganancias o a los ingresos brutos.

Tampoco lo han hecho respecto del gobierno entrante encabezado por Alberto Fernández y la ex presidenta, sobre quien el propio ex titular de la firma, Carlos P. Blaquier, hizo llegar sus halagos a través de un poema muy particular donde se declaraba como un “cristinista a rabiar”, una forma de retribuir en palabras las jugosas ganancias acaparadas durante sus gobiernos.

El grupo Ledesma se ubicó dentro de los principales ganadores de los empresarios locales durante el 2001 y el 2012, mejorando su participación entre las 200 empresas de mayor facturación del país, en un 20 por ciento según un estudio publicado por Martín Schorr y Andrés Weiner (“Restricción externa, el poder económico durante el kirchnerismo”). En 2019 la facturación total del grupo alcanza los 20.000 millones de pesos, un equivalente al 30% del gasto del Estado de Jujuy.

Hacia el final del mandato de Cristina Fernández, la familia Blaquier cambió un poco de parecer y pagó los pasajes para la visita a Jujuy del candidato a presidente, Sergio Massa, quien aterrizó en la pista de la empresa en la localidad de Libertador Gral. San Martín, aunque hacia el balotaje finalmente compró los globos amarillos.

Los grandes nunca pierden

Desde 2016 hasta 2019 el grupo Ledesma en sus múltiples y diversas actividades, donde se combinan la producción de azúcar, alcohol, biocombustibles con el maíz, los cítricos y papel, gas y petróleo, entre otros, obtuvo mejoras permanentes en sus ganancias operativas. Siendo el mayor logró durante el último ejercicio contable finalizado en mayor de este año donde las ganancias operativas aumentaron un 128 % respecto del 2018, alcanzando los 1.704 millones de pesos. (Gráfico)

Fuente: elaboración propia en base a las memoras contables del grupo Ledesma.

Este resultado fue posible según informa en su balance gracias a que las ventas se incrementaron en un 11% en términos reales, mientras que el costo de ventas lo hizo en un 6%, ganando entonces a la inflación. Mientras Ledesma mejoró sus ventas y resultados, en toda la industria el sector de “Azúcar, confitería y chocolates” registró una baja de 8,4% acumulada a mayo 2019 respecto de igual período del año pasado y, durante este mismo tiempo el rubro “Papel y productos de papel” cayó su producción en 5,4% (Índice de Producción Industrial, Indec).

No obstante, la empresa a través de su área contable prefirió no compartir esta

conquista, si no mostrarse públicamente preocupada por el resultado financiero producto del impacto negativo de la devaluación sobre su deuda. Según sus balances con fecha de cierre al 31 de mayo de 2019, el 76% de la deuda financiera neta está nominada en dólares, lo cual se hace más pesada para cubrir, aunque ya solicitaron un crédito al “Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) por un monto de USD 90.000.000 (ampliable a USD 1 10.000.000) a siete años de plazo que permitirá extender en forma sustancial el plazo medio de la deuda” sostuvo la empresa.

Pero también se incluye dentro de los mayores costos financieros el salto de los intereses debido a las mayores tasas bancarias que el BCRA garantizó a los dueños de los bancos como parte de su política monetaria apostando a que los depósitos se mantengan dentro del sistema y no sigan fluyendo en manda hacia el dólar.

Dentro de sus logros se destaca el avance del proyecto “Génesis XXI” que llevó a una reducción de los gastos administrativos y mejoras en áreas como “fraccionado de azúcar” donde, como entras áreas, se vienen practicando despidos de personal que desde fines de 2017, suman un total de 250, al menos. Al respecto el Concejo Deliberante de Libertador General San Martín aprobó la semana pasada una declaración en rechazo a los despidos a propuesta de los concejales del Frente de Izquierda.

Negocios diversificados mirando cada vez más al exterior

Si bien el grupo Ledesma con su nave insignia en el negocio del azúcar tuvo y, sigue teniendo, al mercado interno como principal destino de sus productos cada vez más se orienta a realizar sus mercancías en distintos puntos del mundo.

En el ejercicio 2018/19 Ledesma vendió 324.681 toneladas totales de azúcar, lo cual representa un crecimiento del 11,5% respecto al período anterior. “Si bien la empresa creció tanto en el mercado externo como en el interno, el cambio significativo se dio en las exportaciones, dado que el volumen creció un 95% y pasó de 29.960 a 58.481 toneladas en el ejercicio 2018/19”, explicaron en la memoria de balance.

En el caso de la producción de alcohol hidratado durante el ejercicio fue de 105.000 m3., un 5% superior a la alcanzada durante el ejercicio anterior.

El precio promedio por tonelada de papel obra fue mayor que en el ejercicio anterior, lo que permitió más que compensar el aumento de los costos de producción. Los precios mostraron una mejora y, a ello se sumó un tipo de cambio más competitivo, que hizo más atractivas las exportaciones.

En esta línea cerró la planta de papel encarpado dejando en la calle a 85 familias en San Luis en el mes de octubre. Días después festejó junto al Gobernador de Jujuy, un anuncio de inversión en una nueva maquinaria de papel que permitiría un nuevo producto de exportación.

En cuanto a la producción de cítricos continuaron las mejoras y hacia el próximo ejercicio tiene previsto comercializar unas 500 toneladas de limones frescos a Estados Unidos. Por su parte, el 95% de los aceites esenciales derivados de los cítricos se destinan a la exportación.

Por último, en la actividad agrícola tuvo mejoras en las cosechas de soja (5,56%) y trigo (2,34%); mientras en la ganadería Ledesma terminó de construir un feedlot para 1.800 cabezas instantáneas en La Bellaca, 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires. Se expandió el área de pasturas, cosecha de forrajeras, verdeos de invierno y de verano, y de cultivos de servicios.

CEOS al ataque

Con el gobierno de los CEOS el grupo Ledesma se sintió respaldado por que después de mucho tiempo se podía imaginar que efectivamente los dueños del país estén directamente representados en el Estado y desde ahí ejercer sin mediaciones “la administración de sus negocios” como definiera Karl Marx al propio Estado, “una junta que administra los negocios de la burguesía”.

La familia Blaquier pudo ingresar a tener control de uno de las cajas más jugosas del Estado, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que estuvo en manos de Luis Maria Blaquier (sobrino de Carlos Pedro), quien no tuvo un final feliz.

No lo decimos por su papel como fiscal del PRO y la ruptura del acta de escrutinio en una escuela en Jose C. Paz el 11 de agosto que le valió su detención; si no por el embargo que le trabó el Juez Sebastián Casanello en el marco de una causa que lo investiga por negociaciones incompatibles por comprar bonos de deuda durante su paso fugaz como titular del FGS de empresas como Cablevisión S.A. y Arcor S.A. habiendo sido ex director de ambas firmas antes de asumir como funcionario de Mauricio Macri. El resultado para los jubilados de su pasado por la administración pública es un tanto peor, según una investigación del economista y periodista, Alfredo Zaiat, el FGS se redujo un 70% en dólares durante el gobierno de Macri.

Otro familiar que hizo buenos negocios desde el Estado es Miguel Blaquier (ex abogado de la empresa Ledesma), con el fin de asesorar en el Plan Nacional de Tutorías recibió un contrato por más de 5 millones de pesos del Estado Nacional para su ONG “Cimientos”. Una suerte similar, corrieron ex hombres de la firma como Fernando Santillán Braun, hoy miembro de la Fundación Pensar de Macri, y cuyo primo, Miguel Braun (primo del Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun), fue el Secretario de Comercio, siendo accionista de la cadena de supermercados La Anónima.

Las relaciones con el Estado no estuvieron exentas de roces, es el caso de la empresa Bio Ledesma S.A.U. que interpuso acciones legales este año en contra del Estado Nacional por no respetar el precio del bioetanol que está garantizado por medio de leyes de promoción de los biocombustibles (leyes 26.093 y 26.334) aprobadas durante el gobierno anterior; así mismo, desde propio Estado se dio a conocer el año pasado el incumplimiento con un convenio firmado con la AFIP que eximía a Ledesma del pago de los impuestos a las ganancias durante 2006-2012.

Con esta performance la centenaria familia Blaquier volvió a ubicarse en el podio de los ganadores compartiendo los laureles con las empresas privatizadas de servicios públicos, los bancos y los grandes operadores del agrobusiness. Su éxito no está exento de la mano del Estado y nada indicaría que no vuelva a repetir esta suerte de campeón con el gobierno de Alberto Fernández. No es casualidad, que el CEO de Ledesma, Javier Goñi se mostrara muy cercano al Frente de Todos en el último coloquio de IDEA. (Fuente LID)