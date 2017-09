Jujuy: Milagro Sala ya cumple prisión domiciliaria

Esta tarde fue trasladada a una casa en la localidad de El Carmen.

31 de agosto

Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, fue trasladada esta tarde desde el penal de Alto Comedero a la casa donde cumplirá prisión domiciliaria.

La medida había sido recomendada al Estado argentino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La vivienda está ubicada en la localidad de El Carmen. Allí arribó Sala acompañada de un operativo a seguridad y desde las 16 comenzó a cumplir su condena fuera de la cárcel.

Después de rehusarse durante un extenso período, el gobierno de la provincia de Jujuy, en manos del radical Gerardo Morales, tuvo que dejar de ignorar las recomendaciones del organismo internacional.

la dirigente estará fuertemente vigilada y no podrá recibir visitas multitudinarias ni de madrugada. El juez Pablo Pullen Llermanos dispuso que "podrán ingresar al inmueble un número de personas que no podrá exceder de siete a la vez" y que quienes vayan deberán hacerlo de 7 a 20. La restricción "no se aplicará a los familiares directos de la imputada cuyo listado deberá ser aportado".