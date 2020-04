Jujuy: Morales anunció la reducción del 40 % en los salarios para funcionarios en la Asamblea Legislativa

El mandatario provincial sostuvo que priorizará las actividades del personal de salud, seguridad y los educadores, porque "los docentes van a seguir enseñando", y avizoró que en los próximos "dos o tres meses los chicos no van a volver a las escuelas".

2 de abril

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció la reducción de hasta el 40% en los salarios de funcionarios provinciales, al iniciar el 159° periodo de sesiones legislativa con una modalidad virtual por la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus.

El discurso del mandatario se realizó ante la presencia del vicegobernador, Carlos Haquim, y los representantes de los bloques que integran la Legislatura local, mientras el resto de diputados siguió el mensaje a través de los canales oficiales y redes sociales.

"Para el sueldo de abril vamos a poner una disposición que el gobernador y los ministros tendrán una reducción del 40% del sueldo y los funcionarios un 30% del salario porque me alcanza para pagar la plata del mes de marzo, para el mes de abril no sé si me va a alcanzar", fue una de las advertencias de Morales.

El Salón de la Bandera de la Libertad Civil de Casa de Gobierno fue el lugar elegido en reemplazo del recinto parlamentario, desde donde el mandatario jujeño transmitió el mensaje centrado en la situación sanitaria que atraviesa el país y la provincia.