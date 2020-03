Jujuy: Morales aseguró que analizan 1050 posibles infectados, pero llegarían solo 500 test

El gobernador dio una nueva conferencia de prensa en la que señaló que cierra definitivamente la frontera hasta para los jujeños que están en otras provincias, que existen 1050 personas en seguimiento, que en dos semanas llegarían sólo 500 test, que se van a seguir tomando una serie de medidas represivas y que se tomarían algunas medidas cómo prórroga del pago de tarifas sin dar mayores precisiones.

22 de marzo

En la noche del sábado Morales brindó una nueva conferencia de prensa dando el informe del COE respecto a la situación provincial en el marco de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus.

Gerardo Morales señaló que "desde el punto de vista de la salud ¿Como estamos? El mundo mal, Europa peor. En Italia han muerto 800 personas en un día. Es tremenda la forma en que está golpeando el coronavirus en Europa. España y Francia van por el mismo camino, aunque con mejor control sanitario" y prosiguió "nosotros vemos que va a estar muy complicada la situación de Buenos Aires y capital federal. Ahí la curva está muy complicada."

Tras esa afirmación el gobernador señaló que existe un seguimiento epidemiológico sobre 1050 personas que están siendo monitoreadas por tener registros de viajes, pero según las expresiones de Morales no se sabe si se le va a despertar el virus. Sin embargo y en contradicción con este dato aportado por el primer mandatario provincial, afirmó, al mismo tiempo, que recién en las próximas dos semanas llegarían 500 kits de test para el COVID 19. Si bien Morales señaló que “le vamos a buscar otra vuelta pero no voy a esperar dos semanas”, no brindó ninguna precisión acerca de cuándo ni cómo llegarían los test ni tampoco si haría gestiones para conseguir mayor cantidad ya que estarían llegando menos de la mitad de las situaciones en seguimiento. En el mismo sentido, anunció que en la semana que viene estaría operativo el hospital de campaña con 200 camas de San Salvador y que llegarían los 35 respiradores que compró la provincia, aunque no avanzó en precisar con cuántas camas de terapia intensiva y respiradores va a contar la provincia en lo inmediato.

Pero lo más alarmante fue su afirmación acerca de que "si no cerramos Jujuy, vamos a tener la misma curva de Italia, y la misma curva de crecimiento exponencial que está teniendo Buenos Aires; no podemos traer gente de zonas donde va a reventar la situación (...) va a explotar la capital y el conurbano. Va a ser tremendo", intentando mostrar que Jujuy podría tener una salida por fuera de la realidad nacional y de las políticas que se definan desde el gobierno de Alberto Fernández, una verdadera utopía tratándose de una provincia que depende en un 87% de la ayuda de Nación.

También mencionó el ejemplo de Alemania, país en el que existen 25000 unidades de terapia intensiva y sólo hay 50 muertes a diferencia del resto de países europeos como Italia y España. Sin embargo, la realidad provincial estaría lejos de esa realidad.

En una jornada en la que #TestMasivosYa fue tendencia en las redes sociales, los anuncios sobre el uso y la realización masiva de test para identificar personas infectadas que es recomendado por la propia OMS, siguen siendo los ausentes en las conferencias provinciales, como nacionales; estando la Argentina entre los diez países con menor cantidad de test realizados.

Al mismo tiempo Morales volvió a mostrar un discurso centrado en la disciplina y el autoritarismo, ya no sólo con los extranjeros y quienes no se queden en su casa sino también con los jujeños y jujeñas que estén en otras provincias sobre quienes señaló que ya no ingresarán a Jujuy ya que se cierran las fronteras de la provincia para ellos también.

Luego se informó sobre la situación y la evolución de los pacientes internados y algunas medidas de prórroga en los cobros de tarifas pero sin anuncios concretos. (LID)