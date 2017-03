Jujuy.- Pueblos Originarios marchan 300 km. contra la megaminería y políticas antipachamama ( VIDEOS)

En defensa de la Vida y el Territorio y en contra de las políticas anti – pachamama y anti-indgenas de los gobiernos provincial de Gerardo Morales y nacional de Mauricio Macri .

21 de marzo| |

Jujuy.- Desafiando a los poderes de turno y al frío viento de la puna , al compás de los sikuris vienen marchando a pasó rápido los Pueblos Originarios de la provincia de Jujuy en defensa de la Vida y el Territorio y en contra de las políticas anti – pachamama y anti-ind´genas que implementan los gobiernos provincial de Gerardo Morales y nacional de Mauricio Macri . La marcha, convocada por la Asamblea de Comunidades e Indígenas libres comenzó el 16 de marzo partiendo de la pequeña y valiente localidad de Casira y recorrerá más de 300 kilómetros hasta llegar a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Se tiene previsto el siguiente cronograma :

16 de marzo: Partida desde Casira 17 de marzo: Protesta y Marcha en La Quiaca 18 de marzo Protesta y Marcha en Abra Pampa 19 de marzo: Protesta y Marcha en Humahuaca 20 de marzo: Protesta y Marcha en Tilcara 21 de marzo: Ceremonia del Agua en Purmamarca (cruce) y encuentro con hermanos de Susques y Cuenca de Guayatayoc. 22 de marzo: Protesta y Marcha en Volcán y Bárcena 23 de marzo: Protesta y Marcha en San Salvador de Jujuy 24 de marzo: Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia.

Antecedentes de la Marcha en Defensa de la Vida y el Territorio

El día 4 de febrero de este año, en la Comunidad de Rodeo (Cuenca de Pozuelos) se llevó a cabo una nueva reunión de la Asamblea de Comunidades e Indígenas libres. Las mismas se vienen realizando desde junio del año pasado, en sus inicios fue convocada exigiendo la derogación de la Ley de servidumbre 5915 impulsada por el Gobernador Morales en mayo de 2016, violatoria de derechos de los pueblos originarios e inconstitucional. En el mes de diciembre en una convocatoria realizada por el gobierno provincial con la Secretaria de Pueblos Indígenas y diputados provinciales, esta ley fue repudiada y casi la totalidad de las autoridades de las comunidades presentes pidieron la derogación. Cabe destacar que este pedido casi unánime no tuvo respuesta de parte del gobernador de la provincia ni la Secretaría de Pueblos Indígenas, al contrario el gobernador y otras autoridades provinciales se apresuraron a aplicarla, a pesar de su inconstitucionalidad, ignorando por completo el mandato de las comunidades. En la Cuenca de Pozuelos, los pobladores expresaron su gran preocupación, por el avance del proyecto minero “Chinchillas” de la empresa canadiense Golden Arrow y la mendocina Valle del Cura. Este proyecto estaría ubicado dentro de la zona de Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos, funcionaría en la modalidad a cielo abierto, utilizando enormes cantidades de agua y siendo altamente contaminante. El gobierno provincial promueve este emprendimiento extranjero, aun estando emplazado en un área protegida y a pesar de la alarmante sequía que afecta el Monumento Natural Laguna de Pozuelos y la puna entera, amenazando las formas de vida actuales. Citando al biólogo Lino Pizzolon “el proyecto propone cambiar dudosos beneficios momentáneos durante cinco años a cambio de la producción de daños permanentes e irreparables en la calidad del agua de toda la zona del área de influencia del proyecto, alrededor del arroyo Uquillalloc y Laguna de Pozuelos y perjudicará fuertemente la disponibilidad de agua para usos tradicionales, se trata de un proyecto inaceptable”. Y como sucedió con otros emprendimientos en la provincia, el procedimiento de consulta libre, previa e informada enmarcado en el convenio 169 de la OIT no es cumplido o se hace a su manera, pasando por alto a las comunidades, y los informes de impacto ambiental son engañosos, complejos y no accesibles a la población.

En el transcurso de las reuniones que se vienen realizando en distintas localidades de Quebrada y Puna, también se acercaron pobladores originarios afligidos por diversas problemáticas que los afectan en sus territorios, como ser proyectos mineros contaminantes en Salinas Grandes y Cuenca de Guayatayoc, Coranzuli, El Aguilar , también por desalojos y criminalización de la protesta a las comunidades Cueva del Inca y Pucara en Tilcara en beneficio de empresarios turísticos y por políticas no claras en la regularización de entrega de títulos comunitarios, entre otras.

Los organismos oficiales como ser Secretaría de Pueblos Indígenas e INAI hacen la vista ciega a estas problemáticas actuando en forma funcional al gobierno de turno.

El proceder del gobierno y sus slogans “Jujuy es Pachamama”, “Pachamama yo te cuido”, suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya que las políticas aplicadas, promueven la desaparición de las formas de vida tradicionales. Se haría imposible la continuidad del pastoreo y la actividad agrícola, causando daños irreparables a la Pachamama con el derroche del recurso hídrico y agravando la sequía y contaminando cursos de agua superficiales, aguas subterráneas, suelos y aire. Se suman y agravan este panorama las políticas económicas, tarifazo y ajustes a los sectores más vulnerables de la sociedad, favoreciendo con estas a los grandes grupos económicos.

Toda esta situación fue debatida, decidiendo en forma unánime y consensuada, que ya es tiempo de visibilizar todas la problemáticas que afectan a los Pueblos Originarios producto de la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas (represión a la Nación Mapuche en Neuquén, represión y persecución a lla Nación Wichi en Salta). Apelando a las herramientas de lucha y resistencia como la movilización y asambleas comunitarias, decidiendo marchar desde la localidad de La Quiaca a la capital jujeña del 16 de marzo al 24 de marzo, atravesando los diferentes pueblos de quebrada y puna. Se convoca a todos los hermanos y hermanas de pueblos originarios de comunidades y de ciudad y al campo popular (a toda la sociedad, sindicatos, movimientos sociales, etc.) para visibilizar y pronunciar nuestro descontento y formular una propuesta superadora y reivindicativa antes estos gobiernos saqueadores de nuestra Pachamama.

Hermanados en la lucha y siguiendo el legado de nuestros mayores de Batalla de Abra de la Cruz, Batalla de Quera y Malón de la Paz, reivindicamos la dignidad de los pueblos originarios. JALLALLA!

VIDEOS y AUDIOS

https://www.facebook.com/wayraenriq... https://radioteca.net/audio/comunid... https://www.facebook.com/Biblioteca... https://www.facebook.com/wayraenriq... https://www.youtube.com/watch?v=ASJ...